Eurostat: импорт нефти из РФ в Евросоюз сократился на 90%, Латвия — в пятерке стран с недостаточными запасами

К марту 2023 года общий объем импорта российской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС сократился на 90% по сравнению со среднемесячными значениями за 2019-2022 годы, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). Пять стран Евросоюза (в том числе Латвия) при этом не смогли достичь минимального значения собственных аварийных резервов, установленного Еврокомиссией.
В марте страны ЕС закупили в России 1,17 млн тонн сырой нефти, в то время как в январе 2022 года, еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, этот показатель составлял 12,4 млн тонн. За тот же период импорт нефтепродуктов снизился с 3,3 млн тонн до 0,3 млн тонн.
Ранее Россия была ключевым поставщиком нефти и нефтепродуктов на европейский рынок, однако в рамках европейских санкций из-за агрессивной войны против Украины в отношении российского топлива были введены существенные ограничения. С 5 декабря 2022 года действует эмбарго в отношении сырой нефти, доставляемой по морю, с 5 февраля 2023 года — эмбарго на нефтепродукты. Тем не менее, санкционный режим предусматривает ряд исключений, из-за чего объем импорта не опустился до нуля.
Как напоминает Eurostat, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину на топливном рынке наблюдалась нестабильность, для борьбы с которой Еврокомиссия приняла ряд мер. В частности, Брюссель выпустил рекомендации для каждой страны ЕС, которые устанавливали минимальный уровень национальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций.
Если в июле 2022 года десять стран ЕС не располагали необходимыми резервами, то к концу марта 2023 года их число сократилось вдвое. Показатели ниже рекомендованных Еврокомиссией по-прежнему фиксировались в Латвии, Литве, Болгарии, Чехии и Ирландии.
При этом Латвия — единственная страна Евросоюза, где запасы за прошедшие с июля 2022 года месяцы существенно сократились. По данным Eurostat, если в середине прошлого лета страна обеспечивала себя нефтью и нефтепродуктами на 81 день, то этой весной — только на 55 дней. В подавляющем большинстве государств ЕС этот показатель вырос, в некоторых — сократился в пределах трех дней.