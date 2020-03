Eurostat: Латвия тратит на оборону больше всех в Европе

В 2018 году Латвия была лидером среди всех стран ЕС по доле расходов на оборону в государственном бюджете. При среднем показателе по ЕС в 1,2% от ВВП Латвия потратила 2,1% своего бюджета на оборонные расходы, свидетельствуют обобщенные Eurostat данные.

В тройку стран с самыми высокими расходами на оборону по отношению к ВВП вошли Греция и Эстония (по 2,0%). Меньше всего тратили Ирландия (0,3%) и Мальта (0,5%). В целом страны ЕС потратили на оборону около 162 млрд евро.

➡️ For more information: https://t.co/EQe7wLdwaq