Eurostat: Латвия тратит на оборону больше всех в Европе
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В 2018 году Латвия была лидером среди всех стран ЕС по доле расходов на оборону в государственном бюджете. При среднем показателе по ЕС в 1,2% от ВВП Латвия потратила 2,1% своего бюджета на оборонные расходы, свидетельствуют обобщенные Eurostat данные.

В тройку стран с самыми высокими расходами на оборону по отношению к ВВП вошли Греция и Эстония (по 2,0%). Меньше всего тратили Ирландия (0,3%) и Мальта (0,5%). В целом страны ЕС потратили на оборону около 162 млрд евро.

В бюджете Латвии на 2020 год расходы на оборону установлены на уровне 2% от ВВП (663 млн евро).

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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