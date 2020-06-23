Eurostat: Латвия в тройке самых дорогих стран Восточной Европы

Уровень цен на потребительские товары и услуги в Латвии в 2019 году составил 79% от среднего по Евросоюзу. При этом в Восточной Европе более высокие цены были зафиксированы только в Эстонии (85%) и Словакии (81%), свидетельствуют данные Eurostat.

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Уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии составляет 79% от среднего по ЕС, на алкогольные напитки и табак — 94%, на личный транспорт — 89%, на услуги ресторанов и отелей — 87%. По двум категориям, ценам на одежду и потребительскую электронику, цены в Латвии выше средних по ЕС (соответственно, 104% и 101%).

Eurostat отмечает, что уровень цен в ЕС может резко различаться — в некоторых странах стоимость конкретных категорий товаров или услуг может быть втрое выше, чем в других странах союза. Самая дорогая жизнь в ЕС — в Дании, где средний уровень цен составляет 141% от среднего по ЕС. В пятерку входят также Ирландия (134%), Люксембург (131%), Финляндия (127%) и Швеция (121%).

На противоположном полюсе расположены страны Восточной Европы, которые сравнительно недавно вошли в состав ЕС — Болгария (53%) и Румыния (55%).

Самые дешевые продукты питания в ЕС — в Румынии (66%) и Польше (70%), самые дорогие — в Дании и Люксембурге (по 124%). Цены на алкоголь и табак с отрывом выше всего в Ирландии (188%) и Финляндии (157%), ниже всего — в Болгарии (62%). Рестораны и отели в Дании втрое дороже, чем Болгарии (соответственно, 156% и 45%). Сравнительно небольшие колебания средних цен зафиксированы в сфере потребительской электроники, одежды и личного транспорта.

Ранее уже сообщалось, что реальное индивидуальное потребление на душу населения (показатель благосостояния населения) в Латвии в 2018 году было одним из самых низких в ЕС. Реальное индивидуальное потребление, выраженное в стандартах паритета покупательной способности, составляло 71% от уровня ЕС. Латвия опережала только Венгрию (67%), Хорватию (66%) и Болгарию (59%).

Внутренний валовой продукт Латвии на душу населения в 2019 году составлял 69% от среднего уровня ЕС. Таким же этот показатель был в Румынии, а меньше, чем в Латвии, он был в Болгарии (59%), Хорватии (65%) и Греции (68%).