Eurostat: рост розничной торговли в Латвии в феврале был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Оборот розничной торговли в Латвии в феврале этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 9,4%, что является более быстрым ростом, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне. Об этом свидетельствуют данные о 24 странах блока, опубликованные статистическим бюро Евросоюза Eurostat.

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Рост розничной торговли в феврале текущего года по сравнению с тем же месяцем 2021 года наблюдался во всех странах ЕС, по которым имеются данные. Самый быстрый рост зафиксирован в Словении (+21,7%), Словакии (+16,5%) и Португалии (+15,9%). В Эстонии оборот розничной торговли за этот период увеличился на 3,9%, в Литве — на 12,7%.

Снижение зафиксировано в Хорватии (-0,7%), Кипре и Финляндии (-2% в обеих странах), Бельгии (-5,1%) и Австрии (-5,9%), а в Люксембурге оборот розничной торговли остался без изменений.

В странах ЕС, по которым имеются данные, годовой рост оборота розничной торговли в феврале составил 5,4%, в еврозоне — 5%.

По сравнению с январем 2022 года объем розничной торговли в ЕС и в еврозоне в феврале вырос на 0,3%.

Самый стремительный рост в этот период был в Словении (+8%), Нидерландах (+4%) и Португалии (+2,3%), а наибольшее снижение в Бельгии (-1,8%), Эстонии (-1,7%) и Польше (-1,6%). В Латвии оборот розничной торговли не изменился, а в Литве увеличился на 0,4%.

О Чехии, Греции, Испании и Италии данных нет.