Eurostat: в июле уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС

В июле этого года уровень безработицы в Латвии составил 9%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat по 24 странам ЕС.

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Самая высокая безработица в июле была в Испании (15,8%), Италии (9,7%) и Швеции (9,4%), а уровень безработицы в Литве был таким же, как в Латвии (9%). Далее следуют Хорватия (8,6%), Португалия (8,1%), Финляндия (7,8%), Люксембург (7,3%), Франция и Кипр (по 6,9% в обеих странах), Словакия (6, 8%) и Дания (6%).

Самый низкий уровень безработицы в июле был в Чехии (2,7%). В Польше он составил 3,2%, на Мальте - 4,1%, в Болгарии и Германии - по 4,4%, в Нидерландах - 4,5%, в Словении - 4,7%, в Ирландии 5%, в Австрии - 5,2%, в Румынии - 5,4%, в Бельгии - 5,5%.

В среднем по ЕС уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в июле вырос до 7,2% по сравнению с 7,1% в июне. В еврозоне безработица в июле выросла до 7,9% по сравнению с 7,8% в предыдущем месяце.

По данным Eurostat, в июле работы в ЕС не имели 15,184 млн человек, в том числе 12,793 млн в странах еврозоны.

Eurostat не располагал данными о безработице в Эстонии, Греции и Венгрии.