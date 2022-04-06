Eurostat: в Латвии рост цен производителей в феврале был выше, чем в среднем по ЕС

В Латвии цены производителей в промышленности в феврале этого года по сравнению с тем же месяцем 2021 года выросли на 33,7%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

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Самый стремительный рост цен производителей среди стран ЕС зарегистрирован в Ирландии — на 63,4%. В Румынии он составил 57,7%, в Дании — 53,8%.

В Эстонии цены производителей выросли на 39,3%, в Литве — на 32,2%.

Прирост цен производителей в феврале наблюдался во всех странах ЕС.

В среднем по ЕС цены производителей по сравнению с февралем прошлого года выросли на 31,1%, в еврозоне — на 31,4%. По сравнению с январем рост цен производителей и в ЕС, и в еврозоне составил 1,1%.