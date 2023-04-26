Eurostat: во второй половине 2022 года в ЕС были рекордные цены на электричество и газ. Латвия — в пятерке лидеров

В июле-декабре 2022 года средние цены на электроэнергию для европейских домохозяйств выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,2%, на газ — на 31,6%, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). В Латвии рост составил 59% и 157% соответственно.

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Цены на электроэнергию во второй половине 2022 года выросли во всех странах Евросоюза, кроме Мальты (-3%) и Нидерландов (-7%). Наиболее существенный рост цен наблюдался в Румынии (+112%). Литва (+65%) и Латвия (+59%) занимают в списке четвертое и пятое место соответственно. В Эстонии цена выросла на 26,8%, в ряде стран этот показатель был ниже 10%.

В среднем европейцы во второй половине 2022 года платили 28,4 евро за 100 кВтч электричества. При пересчете в евро самые низкие в ЕС цены зафиксировали в Венгрии (10,8 евро), Болгарии (11,5 евро) и на Мальте (12,8 евро), самые высокие — в Дании (58,7 евро), Бельгии (44,9 евро) и в Ирландии (42 евро).

Цены на газ в июле-декабре прошлого года выросли в сравнении с аналогичным периодом 2021-го во всех странах Евросоюза. Наиболее существенный рост зафиксирован в Чехии (+231%), Румынии (+165%), Латвии (+157%), Литве (+112%) и Бельгии (+102%). Только в двух государствах ЕС (Хорватии и Словакии) цены выросли меньше чем на 20%. В Эстонии этот показатель составил 31%.

Во второй половине прошлого года средняя цена за газ составила 11,4 евро за кВтч. Самые низкие в пересчете на евро цены зафиксировали в Венгрии (3,5 евро), Хорватии (4,5 евро) и Словакии (4,9 евро), а самые высокие — в Швеции (27,5 евро), Дании (20,8 евро) и Нидерландах (19,3 евро).

Eurostat отмечает, что цены стали резко расти еще до полномасштабного российского вторжения в Украину и начали стабилизироваться в начале 2023 года. Этому способствовало вмешательство национальных правительств, которые применили разнообразные меры по борьбе с энергетическим кризисом. В их число вошли снижение налогов и сборов, временное освобождение от их уплаты, ограничение и даже регуляция цен, а также прямая поддержка граждан. В результате доля налогов в счетах за электричество в исследуемый период снизилась на 18,3%, в счетах за газ — на 15,8%. "Эти меры, хотя и снижают цены на энергоносители для конечного потребителя, ложатся тяжелым бременем на государственный бюджет", — предупреждает Eurostat.