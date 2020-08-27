Еврокомиссар подал в отставку из-за скандала, связанного с нарушением режима карантина

Комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган подал в отставку на фоне скандала, разразившегося из-за нарушения им правил, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Заявление об отставке опубликовало издание The Irish Times.

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РБК пишет, что Ранее Хоган посетил ужин, устроенный гольф-клубом, на западе Ирландии. Вместе с политиком на мероприятии присутствовало более 80 гостей. В Ирландии действует запрет на проведение массовых мероприятий.

В своем заявлении Хоган отметил, что разногласия по поводу его недавнего визита в Ирландию отвлекали его от работы и подрывали бы его деятельность в ближайшие месяцы.

"Я глубоко сожалею, что моя поездка в Ирландию <...> вызвала столько беспокойства, тревоги и расстройства. Я всегда старался соблюдать все действующие ограничения, введенные из-за Covid-19 в Ирландии, и понимал, что я соблюдал все рекомендации [системы] общественного здравоохранения, в особенности после подтверждения отрицательного результата на Covid-19", — заявил Хоган.

Он также принес свои извинения ирландскому народу за ошибки, сделанные им во время визита. Хоган заверил, что полностью понимает и осознает вызовы, с которыми общество и мировая экономика столкнулись во время пандемии коронавируса.

"Я осознаю разрушительное воздействие Covid-19 на людей и семьи и полностью понимаю их чувство обиды и гнева, когда они думают, что кто-то, находящийся на государственной службе, не соответствует стандартам, когда от него этого ожидают. Важно отметить, что я не нарушал никаких законов", — заявил Хоган. Он также признал, что как общественный представитель должен был более строго придерживаться рекомендаций, связанных с коронавирусом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уважает решение Хогана и выразила благодарность за его работу.