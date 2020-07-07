Еврокомиссия: экономический спад в ЕС будет сильнее, чем прогнозировалось ранее
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Вызванный пандемией коронавирусного заболевания Covid-19 спад экономики в Европейском союзе (ЕС) и еврозоне в этом году будет более ощутимым, чем предполагалось ранее, свидетельствуют последние прогнозы Еврокомиссии.

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Евросоюза в этом году снизится на 8,3%, ВВП еврозоны - на 8,7%, прогнозирует Еврокомиссия. Весной она прогнозировала, что спад ВВП Евросоюза в этом году составит 7,4%, еврозоны - 7,7%.

В свою очередь в 20121 году прогнозируется рост экономики ЕС на 5,8%, еврозоны - на 6,1%.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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