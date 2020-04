Еврокомиссия инициировала новую штрафную процедуру против Польши

Польше дали два месяца, чтобы развеять опасения Брюсселя по поводу судебной реформы. В противном случае Варшаве грозит разбирательство в Суде ЕС в Люксембурге.

Европейская комиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. Имеется существенный риск, что власти будут использовать созданную ранее дисциплинарную палату Верховного суда Польши для давления на судей с целью контроля судебных решений, заявила в среду, 29 апреля, зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.

Еврокомиссия дала Польше два месяца, чтобы развеять опасения Брюсселя. Если этого не произойдет, комиссия ЕС намерена обратиться в высшую судебную инстанцию Евросоюза — Суд ЕС в Люксембурге.

Брюссель уже длительное время обвиняет правящую в Польше партию "Закон и справедливость" ("ЗиС") в выхолащивании демократии в стране. В Брюсселе считают, что правительство во главе "ЗиС" пытается установить прямой государственный контроль над судами, СМИ и гражданским обществом.

Новые штрафные меры в отношении Польши Вера Юрова обосновала еще и тем, что в польских судах выносят решения и на основе европейских правовых норм, поэтому речь идет об общеевропейской проблеме. "Суды в других странах ЕС должны быть уверены, что польские судьи выносят вердикты независимо. Взаимное доверие является основой внутреннего рынка ЕС", — сказала она.

We launched an infringement procedure against Poland today. For us the law undermines judicial independence.

We continue our work to uphold the #ruleoflaw.

Watch my College read-out now live on @EC_AVService 👇https://t.co/F5ljr7faKL pic.twitter.com/wLZRjd6Jqf