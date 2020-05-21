Еврокомиссия намерена резко снизить использование пестицидов и удобрений в ЕС

Европейская комиссия намеревается в течение следующих 10 лет уменьшить использование пестицидов в сельском хозяйстве на 50%, а удобрений - как минимум на 20%, пишет rus.err.ee.

Соответствующие цели приводятся в проекте стратегии устойчивого сельского хозяйства "С фермы на тарелку", направленную Еврокомиссией Совету ЕС и Европарламенту.

Среди других целей указано снижение наполовину продаж антимикробных средств и увеличение доли органического (экологического) сельского хозяйства до 25% к 2030 году.

Еврокомиссия также намерена ввести систему маркировки продуктов питания, дающую потребителям информацию об экологических, климатических и социальных последствиях, связанных с производством и потреблением конкретного продукта.

Еще одна цель предусматривает сокращение потребления мясопродуктов и рост удельного веса растительной продукции.

Стратегия разрабатывается для формирования устойчивого сельского хозяйства, способного обеспечить комплексное питание человека с минимально возможным воздействием на окружающую среду и климат.