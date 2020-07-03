Еврокомиссия: за отмененные рейсы пассажирам положены деньги, а не ваучеры

Европейская комиссия добивается соблюдения прав пассажиров в условиях пандемии. Она начала дисциплинарную процедуру против Греции и Италии за то, что они разрешили воздушным и морскими перевозчикам выдавать купоны в обмен на неиспользованные билеты на рейсы, отменённые во время вспышки коронавируса. Об этом пишет Euronews.

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Представитель Еврокомиссии напомнил, что полагается вернуть деньги пострадавшим путешественниам, если они того пожелают.

"Эти две страны, Греция и Италия, приняли законодательство, позволяющее авиакомпаниям предлагать ваучеры в качестве единственного способа компенсации, - сказал Стефан де Кеерсмакер. - Это противоречит директиве "О правах пассажиров", в которой чётко указано, что пассажиры имеют право получить денежное возмещение, а не ваучер".

У Афин и Рима теперь есть два месяца, чтобы ответить на "официальное уведомление", направленное Брюсселем. После этото их могут оштрафовать.

Еврокомиссия также разослала письма с предупреждениями о возможном наказании туроператорам десяти стран-членов. Это Чешская республика, Кипр, Греция, Франция, Италия, Хорватия, Литва, Польша, Словакия и Португалия.

Такие действия приветствовала Европейская ассоциация потребителей. В её заявлении для прессы говорится: "Теперь правительства обязаны обеспечить возмещение людям, которым оно нужно, и восстановить доверие в секторе путешествий и туризма".

Защитники прав пассажиров написали также, что будут сохранять бдительность и внимательно следить за реакцией стран-членов.