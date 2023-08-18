Европа готовится к зиме: газохранилища заполнены на 90%. Это рекорд для августа

16 августа запасы природного газа в газохранилищах Евросоюза достигли рекордной для этого времени года отметки в 90,1%, сообщает Bloomberg. Предполагается, что это позволит избежать кризиса 2022 года, связанного с прекращением поставок газа из России, сообщает Politico.

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Страны Европы значительно опережают установленные ЕС в прошлом году цели (90% всего объема хранилищ к 1 ноября), сообщает Bloomberg со ссылкой на Gas Infrastructure Europe. "Полученное сегодня подтверждение того, что мы очень заранее достигли нашей цели по запасам газа подчеркивает, что ЕС хорошо подготовился к зиме. И это поможет стабилизировать рынки в ближайшие месяцы", — заявила Politico комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон. Она отмечает, что энергетический рынок ЕС находится в гораздо более стабильном состоянии, чем год назад.

До начала войны в Украине Европа получала около 40% газа из России. Сейчас этот объем покрывается за счет поставок из США, Норвегии, Азербайджана и других стран. Если в августе прошлого года цена газа (Dutch TTF) достигала 320 евро за мегаватт-час, то на этой неделе она упала до уровня около 38 евро за мегаватт-час. "Это, несомненно, история успеха — для Еврокомиссии, для рынка энергии, но особенно для национальных правительств, которым за год удалось успешно заместить 1000 тераватт-часов российского газа", — цитирует Politico эксперта аналитического центра Bruegel Джованни Скараватти.

Сезон высокого потребления газа в ЕС формально длится с октября по март. Если все хранилища ЕС заполнены, то при среднем потреблении газа в них хватает на 90 дней. Однако потребление зависит от погодных условий — если зима суровая, то газа континенту нужно больше.

Тем не менее, стоимость газа не вернется на довоенный уровень — тогда она составляла около 20 евро за мегаватт-час. Это означает более высокие счета для населения и низкую продуктивность для промышленности. Энергетический рынок остается нестабильным, отмечает Politico.