Европа откроет границы для 18 стран
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран для открытия границ с 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

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Границы Европы для России и США останутся закрытыми после 1 июля. Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с эпидемиологическими критериями.

По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

Ранее сообщалось, что список государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, будет постоянно пересматриваться и обновляться. Как только станет очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, она войдет в перечень, сообщил источник в делегации одного из государств ЕС.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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