Европарламент может закрепить право в свободное время отключать рабочий телефон и электронную почту
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Европарламент готовится предложить правовой акт Европейского союза (ЕC), предусматривающий право работников в свободное время отключать рабочий телефон и электронную почту, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

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По его словам, депутаты Европарламента считают, что право не выполнять рабочие поручения, не отвечать на рабочие звонки и электронные сообщения в нерабочее время, в том числе в выходные, праздничные дни и во время отпуска, является одним из основных прав работников.

Депутаты Европарламента призывают государства ЕС принять все необходимые меры для обеспечения этих прав. Они также намерены предусмотреть адекватную защиту сотрудников, желающих реализовать свое право на отключение от работы в нерабочее время.

Поскольку это право в настоящее время официально не закреплено в законодательстве ЕС, Европарламент попросит Еврокомиссию подать соответствующий правовой акт. Предложение о такой директиве прилагается к резолюции, которую Европарламент будет обсуждать 20 января, голосование по ней пройдет 21 января.

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LETA

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