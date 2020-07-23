Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Выработанное на многодневном саммите Евросоюза компромиссное соглашение о бюджете ЕС на ближайшие семь лет, включающее пакет помощи экономикам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции, встретило сопротивление в европейском парламенте.

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Как сообщает в четверг, 23 июля, агентство AFP, депутаты отказались утверждать проект бюджета и потребовали проведения дополнительных переговоров.

В частности, европарламентарии в своей резолюции потребовали "целенаправленного увеличения" бюджетных средств на защиту климата и студенческую программу Erasmus+. Они также обратились к Еврокомиссии с предложением предоставить конкретные графики введения новых сборов в ЕС, таких, например, как цифровой налог. Привязка предоставления финансовой помощи к соблюдению странами стандартов правового государства также не устроила парламентариев. Окончательное голосование по проекту бюджета должно состояться осенью.

Главы государств и правительств ЕС на пятидневном саммите договорились о создании финансового пакета объемом в 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Остальные 750 млрд евро планируется потратить в рамках программы восстановления экономики стран ЕС, пострадавшей от пандемии коронавируса. Кроме того, выделяются средства на поддержку цифровизации экономики и переводе ее на экологический путь развития.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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