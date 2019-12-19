Европарламент призвал власти РФ отменить закон об "иноагентах"

Европарламент призвал российские власти "немедленно" отменить закон об "иностранных агентах" и таким образом привести законодательство страны в соответствие с конституцией РФ и ее международными обязательствами.

Соответствующую резолюцию Европарламент принял в четверг, 19 декабря, на пленарном заседании в Страсбурге. Евродепутаты проголосовали за нее поднятием рук. Проект резолюции подготовили пять из семи фракций Европарламента.

Расширение действия российского закона на физических лиц позволит их "клеймить как "иностранных агентов", тем самым нарушая их права человека, в частности свободу слова и свободу объединений, а также их гражданские права, ограничивая их приверженность российскому гражданскому обществу и участие в нем", говорится в резолюции. При этом в документе напоминают, что конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова, права на объединение и на мирные собрания.

В резолюции добавляют, что закон нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, стороной которой является и РФ. "Таким образом, Россия не выполняет свои обязательства как член Совета Европы", — говорится в документе. Также закон об "иноагентах" нарушает обязательства РФ как члена ОБСЕ и подписанта Всеобщей декларации прав человека.

По мнению Европарламента, закон об "иноагентах" используется в РФ как средство подавления и преследования организаций гражданского общества, сотрудничающих с международными донорами.

С 2017 года закон об "иноагентах" распространяется и на СМИ. В Европарламенте считают, что чрезмерное использование штрафов против масс-медиа, правозащитных и неправительственных организаций (НПО) в России "преднамеренно направлено на то, чтобы заставить их тратить ресурсы на оплату штрафов и юридическую защиту, ограничивая таким образом свободу слова", отмечают в резолюции. Напомним, 5 декабря Госдума РФ приняла закон штрафах за нарушение порядка работы СМИ-"иноагентов".

Здание Госдумы в Москве

Здание Госдумы в Москве

В резолюции указывается и на отсутствие четких критериев в законе об "иноагентах", а также правовую неопределенность оснований и последствий его применения к обычным гражданам. Вследствие этого существует "риск избирательного применения закона с целью делать мишенью определенных лиц, в особенности независимых журналистов и оппозиционных активистов".

Перед принятием резолюции Европарламент провел дебаты по поводу последних изменений закона об "иноагентах". Немецкий евродепутат Михаэль Галер из фракции Европейской народной партии (ЕНП) посетовал, что Европарламенту приходится опять обсуждать ужесточение законов в России. "Иноагентами" признают тех, кто освещает нарушения прав человека, экологические преступления, коррупцию. Российские граждане заслужили лучшего", — уверен Галер. По его словам, те, кто рассказывает о таких "нелицеприятных" для маленькой политической и экономической клики фактах, руководствуется настоящими интересами граждан, а не является "иноагентом".

По мнению британского евродепутата из фракции "Обновить Европу" Энтони Хука, "иноагент" — это "явно уничижительное" обозначение, отчетливо призывающее людей: "Не верьте мне". "Мы хотим дружбы, а не вражды с Россией, но мы видим, что российский режим подавляет критику… государство пресекает свободу слова, что несет угрозу как для своих граждан, так и для соседних стран", — отметил Хук.

Подавляющее большинство выступивших евродепутатов критиковали закон об "иноагентах" и выступали в защиту независимых журналистов, блогеров и неправительственных организаций. Но несколько парламентариев придерживаются другого мнения. Француз Тьерри Мариани из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" считает, что резолюция Европарламента осуждает Соединенные Штаты в той же мере, в какой и Россию. Он имеет в виду закон о регистрации иностранных агентов, принятый в США в 1938 году, и "напоминающий в ряде пунктов то, что было сейчас принято в России". В каких именно, Мариани не уточнил. Европарламентарий призвал ЕС последовать примеру Совета Европы (снявшему ограничения на полномочия делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы . — Ред.) и "возобновить диалог" с Россией. О сравнениях с США говорила и ирландка Клэр Дэйли из фракции "левых".

В то же время большее количество евродепутатов волновали параллели между подавлением гражданского общества в России и в некоторых странах ЕС. "Шаг за шагом забирает Кремль у российского общества свободу. Но речь не только о России. Заставлять молчать неправительственные организации и критиков, а также упразднять плюрализм в СМИ — это самый успешный российский товар на экспорт", — заявила немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon) из фракции "зеленых". В этой связи она назвала Румынию, Чехию и Мальту. Но "образцовым учеником" президента РФ Владимира Путина является, по ее словам, премьер Венгрии Виктор Орбан.

Сейчас в реестр СМИ-"иноагентов" внесены десять масс-медиа, все они связаны с "Радио Свобода" или "Голосом Америки". При этом под действие закона об "иностранных агентах" может попасть и Deutsche Welle, вещающая также на русском языке и имеющая студию в Москве. "Мы должны настаивать, чтобы международные и немецкие масс-медиа, такие как Deutsche Welle, могли в России так же свободно работать, как российские медиа у нас", — заявил DW Михаэль Галер.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, присутствовавший на дебатах, пообещал, что Евросоюз будет продолжать поддерживать правозащитников и гражданское общество в России, как и во всем мире. Помощь заключается в официальных заявлениях, посещении судебных заседаний, встреч с активистами, уточнил он.