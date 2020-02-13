Европарламент требует защитить европейцев от искусственного интеллекта

Европарламент призывает Еврокомиссию разработать жесткое регулирование для защиты прав потребителей в контексте искусственного интеллекта и автоматического принятия решений.

В резолюции, принятой в среду, 12 февраля, указано, что при взаимодействии с системой, которая автоматизирует процесс принятия решений, потребитель должен быть "должным образом информирован о том, как она функционирует, как связаться с человеком, имеющим полномочия принятия решения, и как решения системы могут быть проверены и исправлены".

По мнению евродепутатов, системы должны использовать только высококачественные и непредвзятые наборы данных и "объяснимые и непредвзятые алгоритмы". Системы должны содержать функции для исправления возможных ошибок в автоматизированных решениях, а потребители — иметь возможность обратиться за компенсацией.

"Люди всегда должны в конечном итоге отвечать и иметь возможность отвергать решения, которые принимаются в сферах таких услуг, как медицинские, юридические, бухгалтерские и банковские", — отмечается в резолюции.