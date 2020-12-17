Европарламент утвердил новый семилетний бюджет ЕС
Foto: Евро

Европарламент в среду окончательно утвердил семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро, в котором предусмотрен механизм распределения средств при соблюдении принципа верховенства права.

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Соответствующее решение принято в среду на сессии Европарламента. В поддержку бюджета проголосовали 548 депутатов, 81 высказался против, 66 воздержались. 10-11 декабря этот бюджетный план был согласован на саммите ЕС.

Этот объем средств в 2021-2027 годах дополнят еще 750 млрд евро из Фонда восстановления ЕС, которые будут распределяться между государствами на целевую поддержку экономики после пандемии. Деньги для этого фонда будут привлечены за счет займов, которые Евросоюз будет гасить до 2052 года.

Европарламент также принял дорожную карту введения дополнительных общеевропейских налогов, поступления от которых пойдут напрямую в бюджет Евросоюза. Утверждено введение налога на пластиковые отходы с 2021 года, создание системы экологических таможенных пошлин (на любые товары из стран с более низкими стандартами выбросов парниковых газов, чем в ЕС) с 2023 года, налога на цифровые компании с 2023 года и на финансовые транзакции с 2026 года.

Ранее Европарламент отдельно утвердил согласованный на саммите 10-11 декабря механизм распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права, против чего длительное время выступали Польша и Венгрия. Новая норма начнет действовать 1 января 2021 года. "Согласно новым нормам, выплаты из бюджета ЕС могут быть удержаны с государств сообщества, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права", — говорится в заявлении Европарламента.

Согласно заявлению, Еврокомиссия должна будет устанавливать факт нарушения верховенства права в конкретной стране ЕС и передавать эту информацию в Совет ЕС. В Совете ЕС все страны сообщества на основании принципа квалифицированного большинства должны проголосовать за штрафные меры против государства. Срок утверждения штрафных мер в Совете ЕС определен в 1 месяц, для исключительных случаев — 3 месяца. Государства ЕС будут нести наказания за нецелевое использование средств из бюджета ЕС, а также за нарушения в области свободы слова или вмешательства в судебный процесс.

Теперь новый бюджет должен официально принять Совет ЕС.

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LETA

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LETA

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