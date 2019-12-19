Европарламент выбрал евроомбудсмена: на посту осталась Эмили О’Рейли

Обязанности омбудсмена Евросоюза следующие пять лет будет снова выполнять Эмили О’Рейли, которая занимала эту должность с 2014-го по настоящий момент. Такое решение принял Европарламент путем открытого голосования в среду, 18 декабря.

За переизбрание О’Рейли в финальном туре проголосовало 320 депутатов, за ее конкурентку — Юлию Лаффранк из Эстонии — 280. Представитель Латвии Нил Муйжниекс отозвал свою кандидатуру после первого раунда голосования, по итогам которого он набрал меньше всех голосов.

О’Рейли родом из Ирландии. До избрания на должность европейского омбудсмена она работала журналистом, а после — омбудсменом в Ирландии.

Омбудсмен Европейского союза (европейский омбудсмен) — должностное лицо, которое проводит независимые расследования по фактам нарушения порядка управления со стороны органов ЕС. Омбудсмен обычно проводит расследования на основании жалоб, но может действовать и по собственной инициативе.

Услугами омбудсмена может воспользоваться любой постоянный житель ЕС, полагающий, что какая-либо институция ЕС нарушает его права. В случае обнаружения нарушения омбудсмен информирует об этом Европарламент и соответствующее учреждение. Права самостоятельно налагать какие-либо санкции у омбудсмена нет. Раз в год он представляет Европарламенту отчет о результатах своей работы.