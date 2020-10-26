Европу "штурмуют" чужеродные животные и растения

К 2050 году в Европе ожидается появление около 2500 новых видов насекомых, птиц, животных и растений. Некоторые из них могут быть опасны. Какие именно? И в чем причина миграции?

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Енотовидные собаки, египетские гуси, попугаи и многие другие "пришельцы" из разных уголков мира уже настолько распространились на территории Германии и Европы, что перестали быть тут экзотикой. И впредь полку мигрантов такого рода на европейском континенте будет только прибавляться, предрекает немецкий ученый-эколог, научный сотрудник Зенкенбергского центра исследований биоразноообразия и климата во Франкфурте-на-Майне Ханно Зебенс (Hanno Seebens). О том, с чем связано переселение тех или иных видов растений и животных за пределы естественного ареала в места, где они раньше не жили, и чем это может обернуться, он рассказал в беседе с DW.

Пассажиры-безбилетники

Жителей Кельна, Бонна, Дюссельдорфа, да и многих других городов Германии и Европы уже давно не удивляет, что наряду со стайками сорок и голубей тут воздух рассекают издающие громкие крики попугаи. Точных сведений по поводу того, как они проникли на европейский континент, нет. Одни говорят, что начало формированию в Европе быстро увеличивающейся колонии пернатых, чьей родиной считаются Южная Азия и Африка, положили птицы, которым удалось каким-то образом улететь из вольеров одного из зоопарков. Как утверждают другие, попугаев случайно завезли сюда в контейнерах, используемых при грузоперевозках. По мнению Ханно Зебенса, такая версия близка к истине.

"В условиях глобализации и развития системы международной торговли растет объем транспортных услуг. А в грузовые контейнеры, используемые при перевозках как морским, так и воздушным и наземным путем, зачастую попадают и семена растений, и мелкие организмы вроде муравьев, пауков, тараканов, червей, моллюсков, а иногда даже птицы и животные, которые, оказавшись на месте назначения экспортируемых товаров, начинают там быстро распространяться", — поясняет ученый.

По его словам, проблема в том, что перед погрузкой и после разгрузки контейнеры недостаточно хорошо чистят и дезинфицируют. А проконтролировать это очень сложно. В Европе, особенно по сравнению с Северной Америкой, проверки транспорта, на котором доставляют товары из других стран, на наличие в них семян растений, насекомых и животных вообще проводятся очень слабо. Связанные с этим проблемы в Европе пока недооценивают, считает Зеебенс.

Опасность для человека

Дополнительный коридор для распространения заносных видов флоры и фауны создает и туризм. "Крошечных насекомых, а также семена и пыльцу растений путешественники, сами того не ведая, нередко привозят из отпуска и в чемоданах, и просто на своей одежде", — отмечает ученый.

Большинство "пришельцев" особой опасности для человека не представляют, утверждает Зеебенс. Чего не скажешь, например, о так называемых тигровых комарах, получивших такое название из-за полосатой окраски. Они могут стать переносчиками вирусов, провоцирующих такие заболевания, как лихорадка денге. Родиной этих паразитов является Азия, но благодаря развитию транспорта они уже добрались и до Европы.

Удар по здоровью человека могут нанести и заносные виды растений — как, например, сорняк под названием "амброзия полыннолистная", пыльца которого вызывает сильнейшие аллергические реакции. Это неприхотливое и обладающее колоссальным компенсаторным потенциалом растение занесено в Европу из Северной Америки, и теперь встретить его на европейском континенте можно, где угодно — и на обочине дороги, и в поле, и на грядке в огороде.

Последствия для экологии

По мнению Ханно Зеебенса, появление заносных видов в том ареале обитания, где их быть не должно, без последствий для экологии не обойдется. Так, инвазивные животные и птицы нередко вытесняют аборигенные виды. Например, распространившиеся в Европе попугаи вытесняют местные популяции летучих мышей, воробьев, дроздов, захватывают гнезда белок.

Чужеродные виды животных могут стать разносчиками вирусов и болезней. Стоит вспомнить хотя бы о таком микозном заболевании, как чума раков, вызывающем массовую гибель речных раков. Оно было завезено в Европу еще в XIX веке — предположительно вместе с североамериканскими раками, которые устойчивы к этой грибковой инфекции и являются ее переносчиками. Чума раков стала причиной исчезновения многих видов европейских речных раков. Эпидемии этой болезни то и дело вспыхивают в Европе до сих пор.

Ханно Зеебенс обращает внимание и на проблему, связанную с содержанием экзотических питомцев в домашних условиях: "Любое домашнее животное может нести опасность для человека, но когда речь идет о ядовитых змеях или диких кошках, риск особенно велик. А ведь бывают случаи, когда хозяева, которым становится не под силу ухаживать за хищниками, просто выпускают их на свободу. Это совершенно недопустимо. Как бы то ни было, прежде чем заводить дома экзотическое животное или высаживать у себя в саду экзотическое растение, следует проконсультироваться со специалистами".

"Горячие точки" на планете

Последний каталог чужеродных видов растений и животных составлен в 2005 году. Тогда на планете было зарегистрировано свыше 35 тысяч заносных видов. Компьютерная модель, которую разработали Ханно Зеебенс и его коллеги, прогнозирует увеличение их числа к 2050 году в глобальном масштабе на 36 процентов по сравнению с уровнем 2005 года. Ощутимый удар придется на Европу: количество заносных видов флоры и фауны возрастет на ее территории к 2050 году на 64 процента, то есть в ее экосистеме появится около 2500 чужеродных видов. "Горячими точками" в этом отношении станут также умеренные широты Азии, Северная и Южная Америка. Самый низкий рост числа "пришельцев" ожидается в Австралии.