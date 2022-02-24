Евросоюз договорился о "максимальных" санкциях против России

Лидеры стран Евросоюза в пятницу утром пришли к договоренности по санкциям против России в связи с агрессией в Украине. В пакет войдут меры, направленные против финансовой, энергетической и транспортной отраслей, сообщает AFP.

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Санкции будут иметь "максимальное влияние" на российскую экономику политическую элиту, заявила на пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, второй пакет санкций направлен против 70% банковского сектора России, а также против ключевых госпредприятий, в том числе в оборонном секторе. Фон дер Ляйен не уточнила детали принятых решений, однако известно, что составленный ЕК предполагал распространить санкции на два частных банка — "Альфа Банк" и "Банк Открытие". Кроме того, в пакет предложений входил запрет для граждан России держать в банках Еврозоны более 100 000 евро, а также приобретать деноминированные в евро ценные бумаги.

Фон дер Ляйен отметила, что санкции в сфере финансов увеличат стоимость кредитов для России, увеличат инфляцию и будут постепенно разрушать производственную базу страны. Страны ЕС не пришли к соглашению по отключению России от международной банковской системы SWIFT.

Санкции в энергетическом секторе включают в себя запрет на экспорт оборудования и технологий, которые необходимы России для модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Запрет на экспорт самолетов и запчастей в Россию приведет к "деградации важного сектора экономики России", заявила президент ЕК. Кроме того, будет ограничен доступ к "важным технологиям, которые нужны России для построения цветущего будущего в таких сферах, как полупроводники или современные технологии".

Кроме того, российские дипломаты, связанные с ними группы и предприниматели лишатся привилегированного доступа в ЕС.

Новые санкции вступят в силу после того, как будет разработана юридическая документация, документ официально примут министры иностранных дел ЕС и он будет опубликован в официальном издании Евросоюза.