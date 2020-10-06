Евросоюз идет к равенству полов в оплате труда, но очень медленно

Тысяча лет — через столько времени француженки смогут получать одинаковую зарплату с французами при нынешних темпах сближения окладов и премий. Так подсчитало одно из крупнейших в Европе объединение рабочих. Его доклад указывает на сохраняющеся неравенство полов при вознаграждении за труд на всему континенту, сообщает Euronews.

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Исследование Европейской конфедерации профсоюзов показало, что этот гендерный разрыв не будет устранен в ЕС до начала следующего столетия.

Разница в зарплатах мужчин и женщин оказалась наибольшей в богатых странах. В Италии она не будет преодолена до 2074 года, в Германии - до 2121. Но в некоторых странах равенство по этому показателю будет обеспечено в текущем десятилетии: в Румынией - в 2022 году, в Бельгии - в 2028-м.

Мнения о том, как преодолеть гендерный разрыв в оплате труда, разделились. Заместитель генерального секретаря ЕКП считает, что не должно быть тайной, кто и сколько получает. Тогда дискриминация в отношений женщин прекратится: "Должны быть обязательные правила, которые требуют от работодателя прозрачности в вопросах оплаты труда, - сказала Эстер Линч. - Мы не можем сидеть и ждать, пока случайно что-то не узнаем. Есть много способов сохранение секретности. Например, когда вы подаёте заявление о приеме на работу, вам говорят, какой будет только ваша ставка. Вы не знаете, сколько получал ваш предшественник, сколько платят другим людям".

Другие, однако, считают, что эту проблему не решить законодательно. Консультант деловых кругов в Брюсселе считает, что это нужно делать на психологическом уровне: "Основная проблема, которую необходимо решить, - это преодоление гендерных стереотипов, а они в наших обществах глубоко укоренились, - сказал Максим Черутти. - Эта проблема начинается с детского сада. У нас недостаточно инфраструктуры по уходу за детьми, чтобы женщины могли работать. Проблема продолжается в сфере образования. Мы недостаточно хорошо разъясняем школьникам и студентам, почему так важно двигаться к гендерном равенству. Так что можно многое сделать для повышения осведомленности общества о гендерных стереотипах".

Депутаты Европарламента обсуждают одно предложение, которое уже почти восемь лет блокируется государствами-членами. Его цель — в том, чтобы советы директоров компаний, котирующихся на европейских фондовых биржах, состояли не менее, чем на 40% из женщин.

Член фракции "Зелёные"/Европейский свободный альянс из Дании считает это не менее важным, чем равенство в оплате труда: "Директива о женщинах в советах директоров действительно важна для того, чтобы женщину воспринимали иначе на руководящих должностях и там, где принимаются решения, - сказала Кира Мари Петер-Хансен. - Но я думаю, что это касается группы женщин, более привилегированных по сравнению с женщинами с низкой заработной платой."

Евросоюз занимает лидирующие позиции в мире по преодоления разрыва в оплате труда и других различий между полами. В нынешнем составе Еврокомиссии как никогда много женщин, её возглавляет немка Урсула фон дер Ляйен, которая добивается гендерного партитета где только возможно.