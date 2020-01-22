Евросоюз может запретить технологию распознавания лиц

Евросоюз может временно запретить использование технологии распознавания лиц в общественных местах, таких как вокзалы, спортивные стадионы и торговые центры. Причина — нарастающее недовольство граждан из-за постоянного скрытого наблюдения, пишут европейские СМИ.

Как отмечает The Guardian, запрет на срок от трех до пяти лет рассматривается Брюсселем как способ управления рисками, связанными с высокой скоростью внедрения программного обеспечения.

Возможность запрета упомянута в черновике "белой книги" Еврокомиссии, который попал в распоряжение новостного портала Euractiv. Окончательная версия документа должна быть опубликована в феврале этого года в рамках расширенного обзора регулирования искусственного интеллекта.

Запрет не будет распространяться на службы безопасности и исследовательские проекты, пишет Euobserver. По инициативе Еврокомиссии, государствам ЕС также придется создать специальные органы для мониторинга правил, касающихся новых технологий, включая искусственный интеллект.

Программное обеспечение для распознавания лиц является одной из самых быстрорастущих технологий и становится одним из основных способов наблюдения в европейских частных и общественных сетях.

Если предложение Еврокомиссии найдет поддержку, то в некоторых странах ЕС потребуется срочно остановить уже запущенные дорогостоящие проекты. Например, в Германии собирались внедрить автоматическое распознавание лиц на 134 железнодорожных станциях и в 14 аэропортах. Франция планировала создать правовую базу, позволяющую интегрировать системы видеонаблюдения с технологиями распознавания лиц, пишет Euractiv.