Евросоюз начал борьбу с фейками о коронавирусе в соцсетях

Общеевропейская система борьбы с дезинформацией Rapid Alert System впервые приведена в действие в связи распространением ложных сообщений об эпидемии коронавируса. Еврокомиссия вместе с крупнейшими платформами планирует развернуть борьбу с фейками в соцсетях.

3 марта представители Google, Facebook, Twitter, Microsoft и торговой ассоциации EDiMA встретились с вице-президентом Еврокомиссии Верой Йоуровой. "Все участники встречи подтвердили, что фиксировали распространение ложной информации и предпринимали усилия для того, чтобы остановить это", — цитирует слова Йоуровой EurActiv.

Йоурова отметила, что в соцсетях распространяется информация, которая не только не помогает уберечься от инфицирования коронавирусом, но и представляет угрозу для здоровья. В частности, обнаружены рекомендации пить известь или закапывать в нос уксус. Кроме того, отмечено распространение ложной информации о происхождении и скорости распространения коронавируса.

Участники встречи пришли к договоренности, согласно которой авторитетные источники информации будут получать более широкий охват аудитории. Вредные публикации и вводящую в заблуждение рекламу планируется скрывать.

Система Rapid Alert System была запущена в ЕС в марте 2019 года и с тех пор ни разу не была приведена в действие. Она предписывает всем странам Евросоюза создать структуры для обмена данными о случаях дезинформации и координации мер противодействия фейковым новостям.