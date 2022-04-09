Евросоюз ограничил импорт удобрений из России
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Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ограничил импорт удобрений из России. Об этом говорится в официальном журнале ЕС, передает Интерфакс-Украина.

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С 10 июля Евросоюз вводит квоты на импорт ряда российских удобрений сроком на один год. Квота на ввоз хлористого калия составит 837,57 тысяч тонн, сложных и других удобрений с содержанием калия – 1 млн 577,807 тысяч тонн.

Размер квот Еврокомиссия может корректироваться. Ограничения не распространяются на поставки до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля этого года

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в рамках нового пакета санкций против России предпримет "меры по противодействию поставкам хлористого калия из Беларуси" в обход санкций.

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