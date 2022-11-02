Евросоюз поможет Украине восстановить электростанции

За последние недели в результате ракетных ударов и атак дронов в Украине было "серьезно повреждено" около 40% объектов энергетической инфраструктуры по всей стране. Евросоюз, между тем, планирует помочь стране восстановить поврежденные объекты.

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1 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским и министром энергетики Германом Галущенко. Основной темой переговоров стало содействие ЕС в ремонте энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских ударов. .

Симсон встретилась также с депутатам Верховной Рады, представителями "Укрэнерго" и других энергетических компаний. Она приняла участие в первом заседании Международного энергетического консультативного совета для Украины (о его создании министр энергетики Украины объявил в середине октября) и встрече Энергетического диалога ЕС-Украина, где обсуждались насущные проблемы местной энергетики. В частности, Симсон заявила о поддержке сектора атомной энергетики: 13 млн евро будет выделено на восстановление лабораторий Чернобыльской АЭС, поврежденных во время российской оккупации, и 3,5 млн евро на другие проекты.

На сайте Еврокомиссии указано, что, хотя ЕС вместе с государствами-членами и ранее поставлял Украине аварийное оборудование, сейчас поддержку необходимо усилить в свете эскалации конфликта. На покрытие неотложных трат уже выделено 25,5 млн евро через специальный Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Еврокомиссией. В ближайшее время будет запущен и механизм помощи со стороны частного сектора. По словам Симсон, с таким призывом европейские власти обратятся из-за того, что несмотря на желание и готовность участвовать в восстановлении украинской энергетики, возможности ЕС поставить все необходимое быстро и в полном объеме, "может быть ограничена".

В конце октября Украина договорилась о поставках энергетического оборудования с 12 странами — Израилем, Испанией, Италией, Литвой, Германией, Северной Македонией, Польшей, Южной Кореей, Словакией, Словенией, Финляндией и Францией, сообщает МИД страны. Литовские компании Litgrid и Amber Grid уже выделили Украине оборудование для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов на сумму почти 100 тысяч евро. О планах Латвии присоединиться к программе помощи пока не сообщается.

На прошлой неделе компания "Укрэнерго" предупредила о вынужденных веерных отключениях электричества на несколько часов в ряде регионов, которые необходимы для восстановления поврежденной инфраструктуры. В первую очередь, эти меры применяются в наиболее пострадавших регионах — в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Местных жителей попросили экономить электроэнергию и особенно сильно снизить потребление в утренний и вечерний часы-пик.

В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что городская система энергообеспечения работает с дефицитом от 20% до 50%, на его устранение потребуется 2-3 недели без каких-либо новых атак со стороны России. Вчера ради экономии электричества в украинской столице на троллейбусные линии вышли автобусы, сегодня Кличко объявил о подготовке 1000 пунктов обогрева для горожан. Наблюдаются также перебои в работе сотовой связи и мобильного интернета. В свою очередь, власти Киевской области допустили полное отключение света и тепла в регионе на длительный срок в случае дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру. Глава администрации Алексей Кулеба призвал местных жителей сделать запасы воды и еды.