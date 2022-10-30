Евросоюз призывает Россию продолжать участие в зерновой сделке

Европейский Союз в воскресенье призвал Россию отменить решение приостановить участие в жизненно важной сделке по экспорту украинского зерна.

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"Решение России приостановить участие в черноморской сделке ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной против Украины, - написал в "Твиттере" глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель. - ЕС призывает Россию отменить свое решение".

Ранее администрация Джо Байдена обвинила Россию в использовании поставок продовольствия в качестве "оружия" в конфликте с Украиной.

Сам Байден назвал решение о приостановке сделки "абсолютно возмутительным". Он сказал журналистам, что у России "нет причин для этого".

Россия на неопределенный срок приостановила участие в "зерновой сделке" - соглашении о разблокировке украинских портов, уведомив об этом ООН. Поводом для этого Россия назвала "массированные авиационный и морской удары" по дежурившим в районе "зернового коридора" кораблям РФ.

В минобороны Британии ранее назвали это обвинение "ложью эпического масштаба", направленной на отвлечение внимания от "катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину".