Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Правительства стран Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщают Reuters и Agence France-Presse.

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По словам источников Reuters, формальная письменная процедура согласования завершится до полудня 16 декабря. Другие подробности собеседники агентств не привели.

Официально о согласовании новых ограничений пока не объявили.

Ранее дипломатические источники Reuters сообщали, что странам ЕС не удалось достичь согласия по девятому пакету санкций. По данным агентства, участникам переговоров удалось приблизиться к соглашению, но они не смогли снять возражения некоторых стран, в том числе Польши.

Разногласия, среди прочего, вызвал вопрос, должен ли ЕС ослабить ограничения на экспорт российских удобрений через европейские порты даже для компаний, которые принадлежат российским бизнесменам, оказавшимся в санкционных списках.

Некоторые европейские страны сочли, что ограничения в отношении удобрений угрожают продовольственной безопасности развивающихся стран. Другие посчитали, что ослабление санкций позволит российским владельцам предприятий по производству удобрений, обойти ранее введенные ограничения.

"Исключения все еще есть. Но уточнены таким образом, чтобы каждое государство-член (ЕС) могло принять во внимание свои интересы национальной безопасности", — сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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