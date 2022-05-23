Евросоюз: в розыске находятся 630 000 единиц оружия, растет угроза со стороны ультраправых экстремистов

Около 630 000 единиц оружия числятся как "разыскиваемые предметы" в полицейской базе Европейского союза (ЕС), известной как Шенгенская информационная система, пишет EUobserver.
Упомянутые данные были указаны во внутреннем документе ЕС от 12 мая.
"Все больше и больше людей приобретают и используют огнестрельное оружие на законных основаниях, особенно в агрессивных правых экстремистских движениях", — говорится в документе.
Как указано в отчете ЕС, правые экстремисты также готовятся к расовому конфликту, а некоторые из них вооружаются в ожидании будущей "расовой гражданской войны". В документе упоминаются расстрелы, совершенные за последнее десятилетие: в 2011 году массовый расстрел провел норвежец Андерс Брейвик, а в 2019 году — австралиец Брентон Таррант.
Некоторые правые экстремисты получают оружие в стрелковых клубах, а другие получают охотничьи лицензии, говорится в отчете. И Таррант, и Брейвик, например, стали членами стрелковых клубов, чтобы легально получить оружие.
Излюбленным оружием экстремистов остается автоматическая винтовка AR-15. Однако некоторые, особенно в ЕС, также выбирают менее дорогие полуавтоматические винтовки типа Калашникова.
В то же время в документе говорится, что угроза насилия со стороны левых анархистов остается низкой, что нельзя сказать о рисках, исходящих со стороны исламистских боевиков-одиночек.
"Исламистские экстремисты-одиночки, не имеющие явной принадлежности к конкретной террористической группе, представляют наибольшую угрозу, причем, значительная часть из них страдает психическими расстройствами", — сообщается в отчете.
Аналогичные утверждения можно найти во втором внутреннем документе ЕС, датированным 4 мая. В нем говорится, что агрессивные правые экстремисты набирают силу в нескольких государствах-членах ЕС. Такие экстремистские движения часто "фрагментированы и не имеют лидера".
Кроме того, многие из них состоят из более мелких групп, которые могут различаться по членству, структуре и идеологии.
"Серьезная угроза исходит от последователей акселерационизма, которые стремятся создать политическую напряженность и хаос", — говорится во внутреннем документе ЕС.