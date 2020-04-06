Евросоюз вводит пошлины на ряд товаров из США

Еврокомиссия приняла решение о пропорциональном ответе на расширение американских пошлин на импорт стали и алюминия. Вводятся тарифы на зажигалки, игральные карты и мебельную фурнитуру из США.

Европейский Союз вводит тарифы на зажигалки, игральные карты и мебельную фурнитуру из США в ответ на расширение американских пошлин на импорт стали и алюминия, введенные президентом Дональдом Трампом 8 февраля 2020 года. Об этом сообщили в Европейской комиссии в понедельник, 6 апреля.

В феврале США расширили штрафные санкции на импорт стали и алюминия из других стран, введенные в 2018 году. Были введены дополнительные таможенные сборы на целый перечень наименований, в том числе на гвозди, скрепки, проволоку и кабели.

Перечень товаров является относительно ограниченным, так как речь идет о пропорциональном ответе США, заявили в Еврокомиссии. Эта акция проводится в полном соответствии с обязательствами Евросоюза во Всемирной торговой организации (ВТО). Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса ЕС ожидает от партнеров отмены несправедливых пошлин, в том числе, на сталь и алюминий.

В июне 2018 года ЕС уже ввел 25-процентную пошлину на импорт в объеме 2,8 миллиарда евро в отношении целого ряда товаров из США, включая мотоциклы Harley-Davidson, одежду Levi Strauss и виски в качестве ответа на американские пошлины на сталь и алюминий.