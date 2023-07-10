В воскресенье, 9 июля, Евросоюз и Новая Зеландия подписали в Брюсселе соглашение о зоне свободной торговли, сообщается на сайте Еврокомиссии. Ожидается, что благодаря сделке европейский экспорт в страну вырастет на 30% за десять лет.

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"Новая Зеландия — наш ключевой партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и это соглашение о свободной торговле еще больше сблизит нас. […] Это современное соглашение открывает широкие возможности для наших компаний, наших фермеров и наших потребителей с обеих сторон. Учитывая беспрецедентные социальные и климатические обязательства, оно способствует справедливому и экологичному росту, укрепляя экономическую безопасность Европы", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подписанное в воскресенье соглашение, в частности, предполагает:

отмену всех тарифов на экспорт из ЕС в Новую Зеландию;

открытие рынка услуг Новой Зеландии в таких ключевых секторах, как финансы, телекоммуникации, морской транспорт и доставка;

обеспечение недискриминационного отношения к инвесторам из ЕС в Новой Зеландии и наоборот;

улучшение доступа компаний ЕС к государственным контрактам Новой Зеландии;

значительное сокращение требований и облегчение процедур соответствия, что обеспечит более быстрый поток товаров.

С первого же дня действия соглашения европейские фермеры смогут продавать свою продукцию в Новую Зеландию и при этом не платить пошлины на многие сельскохозяйственные товары, в том числе свинину, вино, шоколад, кондитерские изделия и печенье. При этом импорт ряда других продуктов (например, говядины или кукурузы) не будет либерализован полностью, новозеландские производители смогут продавать в Европу лишь часть таких товаров с нулевыми или сниженными пошлинами.

Соглашение о зоне свободной торговли с Новой Зеландией стало первым подобным документом, в котором учитывается объявленный Евросоюзом подход к совместному устойчивому развитию. В частности, обе стороны взяли на себя разнообразные обязательства по охране окружающей среды в процессе производства экспортируемых товаров.

Ожидается, что уже в первый год действия соглашения европейские компании сэкономят на пошлинах до 140 млн евро, а товарооборот между Евросоюзом и Новой Зеландией вырастет на 30% за десять лет.

Подписанный в воскресенье документ еще должны ратифицировать Европарламент и Совет ЕС, а также парламент Новой Зеландии. После этого соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу.