Финская полиция задержала международную группировку, которой руководили из Эстонии

По данным финской полиции, международная преступная группировка, которой руководили из Эстонии и Испании, за два года ввезла в страну 1700 кг наркотиков, в том числе более 700 кг конопли и амфетамина, сообщает STT-BNS.

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Финская полиция сообщила, что контрабанда наркотиков в крупных объемах проходила в период с лета 2020 года по лето 2021 года. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет почти 100 млн евро. Конфисковано около 500 кг наркотиков.

Подозреваемые задержаны в Нидерландах, Испании, Эстонии, Германии и Италии. По сообщению полиции, их задержали в рамках международной операции Greenlight. В ходе операции преступников в разных странах поощряли использовать разработанное ФБР приложение Anom.

По сообщению полиции, в Финляндию ввезли 770 кг конопли и 706 кг амфетамина. Конопля прибыла из Испании, а амфетамин из Нидерландов. Кроме того, из Нидерландов ввозили кокаин и экстази.

В контрабанде подозревают группировку из 11 человек. Большинство из них — граждане Эстонии, деятельность группировки наряду с Эстонией координировали из Испании.

Госпрокуратура сообщила BNS, что в июне прошлого года в ходе прошедших по всему миру арестов задержали ряд подозреваемых в преступлениях. Задержать подозреваемых во многом позволили данные, поступившие через приложение ANOM.