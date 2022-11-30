Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением, в котором рассказала о том, как европейские власти планируют организовать расследование военных преступлений в Украине и как замороженные российские резервы хотят использовать для восстановления Украины. Delfi публикует перевод заявления фон дер Ляйен.

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Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимые страдания.

Все мы помним ужасы Бучи.

(здесь фон дер Ляйен также говорила о том, что в ходе войны было убито 100 тысяч военнослужащих ВСУ и 20 тысяч мирных украинцев, но позднее этот фрагмент удалили из видео и стенограммы заявления)

Во-первых, Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за саму агрессию против суверенного государства.

Вот почему, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций для расследования и уголовного преследования российской агрессии.

Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы получить максимально широкую поддержку для этого специализированного суда.

Во-вторых, Россия должна буквально заплатить за причиненные ею разрушения. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны.

И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ и заморозили 19 миллиардов евро российских олигархов.

В краткосрочной перспективе мы могли бы создать вместе с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы использовали бы полученные доходы на благо Украины.

И как только санкции будут сняты, эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала нанесенный Украине ущерб.

Чтобы сделать это возможным, мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами. Вместе мы сможем найти законные способы сделать это.

Ужасные преступления России не останутся безнаказанными.