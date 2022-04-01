Германия и Австрия настаивают на ускорении принятия балканских стран в ЕС

На фоне российского вторжения в Украину Германия и Австрия намерены ускорить процесс вступления стран Западных Балкан в Европейский Союз. "Любое дальнейшее промедление делает Западные Балканы уязвимыми", — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в четверг, 31 марта, на встрече со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером. "Нам нужны не только слова о возможных европейских перспективах — теперь нам нужны и действия", — отметил, в свою очередь, глава австрийского правительства.

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Четыре страны Западных Балкан — Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия — имеют статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как "потенциальные" кандидаты и имеют лишь отдаленные перспективы возможного присоединения к Союзу. Переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии должны были начаться уже давно, однако неоднократно срывались из-за сопротивления различных европейских стран.

Шольц, как и его предшественница на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), которая выступала за расширение Евросоюза на Западные Балканы, призвал наконец-то начать переговоры с Албанией и Северной Македонией. "Мы также должны продвигать институциональные реформы в ЕС, чтобы сделать нас способными к расширению", — добавил Шольц.

Канцлер Австрии Нехаммер со своей стороны указал на "обширные зоны влияния РФ" на Западных Балканах. Исходя из "геостратегических интересов", важно, "чтобы мы начали действовать и предлагали жителям этих стран плодотворные перспективы", добавил он. "Очевидное признание того, что Западные Балканы являются частью Европы, должно быть теперь реализовано и на практике", — подчеркнул Нехаммер.