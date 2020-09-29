Германия предложила наказание для стран ЕС, нарушающих принцип верховенства права
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Германия, председательствующая в Совете Европейского Союза, подготовила проект указа об экономических санкциях в отношении государств ЕС за нарушение принципа верховенства права. Документ предполагает сокращение или прекращение выделения средств из европейских фондов, если будет нарушено "управление бюджетом ЕС или защита финансовых интересов Евросоюза", сообщает информагентство AFP.

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Как пишет Deutsche Welle, факт нарушений необходимо подтвердить "достаточно прямым образом", отмечается в проекте. Из документа следует, что для принятия решения о введении штрафных мер необходимо предложение Еврокомиссии, которое поддержит квалифицированное большинство государств-участников - иными словами, по крайней мере 15 стран, составляющих 65 процентов населения ЕС.

Против проекта выступали Венгрия и Польша

Предложенный Берлином проект "в точности реализует" решения июльского чрезвычайного саммита ЕС, отмечают собеседники агентства. Главы государств и правительств Евросоюза на протяжении 4 дней обсуждали бюджет ЕС на 2021-2027 годы и пакет помощи по восстановлению экономик стран, пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2. На саммите договорились об увязке выплат из фонда восстановления с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромиссного решения.

Европейская комиссия возбудила в 2017 году штрафную процедуру против Польши, предъявив ей обвинения в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. В 2018 году подобная процедура была возбуждена Европарламентом также в отношении Венгрии. А в апреле 2020-го Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в стране. От польских властей требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Берлин Венгрия Германия Еврокомиссия Европарламент Евросоюз Польша
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