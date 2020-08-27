Главы МИД стран ЕС обсудят реакцию на возможное отравление Навального
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Европейская реакция на возможное отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального будет обсуждаться на встрече глав дипломатических ведомств стран ЕС, которая пройдет в Берлине 27 - 28 августа. Об этом в интервью радио RTL в четверг, 27 августа, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам политика, его ошеломил отказ Кремля от прозрачного расследования обстоятельств предполагаемого покушения на жизнь оппозиционера, пишет Deutsche Welle.

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В свою очередь, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мас в преддверии встречи с коллегами также призвал Россию помочь в расследовании произошедшего с Навальным. "Мы ожидаем, что Россия присоединится к попыткам прояснить обстоятельства дела, но на данный момент, похоже, это не так", - сказал глава МИД ФРГ в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF. По словам Маса, Москве проще всего было бы присоединиться к расследованию, в противном же случае "ЕС придется обсудить, как действовать дальше".

Экстренная посадка самолета с Навальным в Омске

Навальный потерял сознание в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва 20 августа. После экстренного приземления в Омске политик был госпитализирован. 22 августа его удалось перевезти для лечения в Берлин. После того, как 24 августа стало известно, что эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный Ангела Меркель Берлин Евросоюз Москва НАТО
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