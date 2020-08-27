Главы МИД стран ЕС обсудят реакцию на возможное отравление Навального

Европейская реакция на возможное отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального будет обсуждаться на встрече глав дипломатических ведомств стран ЕС, которая пройдет в Берлине 27 - 28 августа. Об этом в интервью радио RTL в четверг, 27 августа, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам политика, его ошеломил отказ Кремля от прозрачного расследования обстоятельств предполагаемого покушения на жизнь оппозиционера, пишет Deutsche Welle.

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В свою очередь, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мас в преддверии встречи с коллегами также призвал Россию помочь в расследовании произошедшего с Навальным. "Мы ожидаем, что Россия присоединится к попыткам прояснить обстоятельства дела, но на данный момент, похоже, это не так", - сказал глава МИД ФРГ в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF. По словам Маса, Москве проще всего было бы присоединиться к расследованию, в противном же случае "ЕС придется обсудить, как действовать дальше".

Экстренная посадка самолета с Навальным в Омске

Навальный потерял сознание в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва 20 августа. После экстренного приземления в Омске политик был госпитализирован. 22 августа его удалось перевезти для лечения в Берлин. После того, как 24 августа стало известно, что эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео.