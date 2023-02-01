Годовая инфляция в еврозоне опустилась в январе до 8,5%, в Латвии — выросла до 21,6%

В январе рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). В лидерах по этому показателю уже не первый месяц Латвия — в стране зафиксирована самая высокая инфляция среди всех стран, использующих евро в качестве валюты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наибольший вклад в рост цен, как и в предыдущие месяцы, вносят подорожавшие энергоресурсы. Вместе с тем, уже несколько месяцев инфляция в этой категории товаров снижается: в ноябре она составляла около 35%, в декабре — 25,5%, в январе — уже 17,2%. Рост цен на продовольствие, алкоголь, табачную продукцию и непродовольственные товары увеличился относительно прошлого месяца на доли процента.

Самая высокая инфляция зафиксирована в Латвии — 21,6% год к году, в декабре этот показатель составлял 20,7%. Лидер в еврозоне по росту цен за месяц — Словакия, там относительно декабря 2022 года они увеличились на 2,7%.

Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией в январе вошли Эстония (18,8%) и Литва (18,4%). Относительно декабря этот показатель вырос в Эстонии на 1,3% и упал в Литве на 1,6%.

Наименьший рост цен относительно января прошлого года — в Испании (5,8%), в Люксембурге (5,8%), на Мальте (6,7%), на Кипре (6,8%) и во Франции (7%). За месяц сильнее всего цены упали в Нидерландах (-1,9%) и Бельгии (-1,6%).

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.