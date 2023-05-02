Годовая инфляция в еврозоне в апреле выросла на 0,1%, в Латвии — сократилась на 2,2%
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В апреле рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 7%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). Это на 0,1% выше, чем в марте. В Латвии годовая инфляция снизилась на 2,2%, но осталась самой высокой среди стран, которые в качестве валюты используют евро.

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По данным Eurostat, с апреля 2022-го по апрель 2023 года цены в Латвии выросли на 15%, в марте годовая инфляция составляла 17,2%.

В число лидеров по росту цен за 12 месяцев также вошли Словакия (14%), Литва (13,3%) и Эстония (13,2%). Самая высокая инфляция за месяц зафиксирована на Мальте (3,2%).

Наименьший рост цен относительно апреля прошлого года — в Люксембурге (2,7%), в Бельгии (3,3%), в Испании (3,8%) и на Кипре (3,8%). За месяц цены снизились только в Бельгии, на 1,3%.

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

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