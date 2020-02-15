Говорит Европа. Почему европейцам становится "стыдно летать"?

В Европе стремительно набирает популярность кампания "Стыдно летать" ("Flight shame"). Ее сторонники берут на себя обязательство как можно реже пользоваться авиасообщением, поскольку авиация дает большой объем выбросов CO2. На уровне Еврокомиссии тоже готовят наступление на авиабизнес — с помощью налоговых инструментов. DELFI коротко рассказывает, почему Брюссель хочет обложить налогами авиакомпании и как это повлияет на пассажиров.

О чем речь?

Ради борьбы с изменениями климата 36% европейцев уже на прошлых летних каникулах сократили число своих перелетов, а 75% намериваются сделать это в 2020 году. Такие результаты показал опрос, проведенный Европейским инвестиционным банком в конце прошлого года, пишет Euractiv.

На авиационную отрасль приходится чуть более 2% глобальных выбросов парниковых газов. Это в пять раз меньше, чем объем выбросов от автомобилей, но на 70% больше, чем объем выбросов, которые авиация производила в 2005-м.

Стремительное развитие авиаперевозок сделало его одним из главных виновников происходящих климатических изменений наравне с сельским хозяйством и дизельными автомобилями. Согласно последним данным Eurostat, в 2018 году более 63 миллионов человек в Евросоюзе хотя бы раз воспользовались самолетом, что на 6% больше, чем в предыдущем году, и на 43% больше, чем в 2010-м. При этом почти половина всех перелетов (46%) — это рейсы внутри ЕС.

Чтобы затормозить дальнейший рост недружелюбной для экологии отрасли, Еврокомиссия предлагает ввести налог на авиатопливо в размере 33 цента за литр и применять НДС к авиабилетам (сейчас обе позиции освобождены от налоговых сборов). По предварительным оценкам, налоговые поступления в бюджет ЕС могут вырасти на 27 млрд. евро в год, которые Брюссель обещает потратить на "зеленые" проекты. Сама налоговая реформа может занять порядка десяти лет.

Что это означает?

Европейские авиакомпании (Lufthansa, Air France-KLM, International Consolidated Airlines Group, Ryanair, easyJet) не скрывают своего негативного отношения к инициативе Брюсселя. Они предупреждают, что увеличение налогового бремени сделает их менее конкурентоспособными по сравнению с конкурентами из стран Азии и Ближнего Востока, а сами налоги лягут в итоге на плечи потребителей. Согласно примерным подсчетам, стоимость авиабилетов может вырасти на 30%.

Под вопросом окажется дальнейшее существование бизнеса европейских авиакомпаний-лоукостеров — налог на топливо сделает его нерентабельным.

Другой негативный эффект — сокращения персонала. Работу по всей Европе могут потерять до 30 тысяч человек, которые сейчас заняты в авиационной отрасли. Особенно тяжелым удар окажется для Франции и Германии, пишет The Wall Street Journal.

Самый радикальный сценарий, о котором пишут СМИ, — авиакомпании начнут заправляться за пределами ЕС или даже полностью перенесут туда свои хабы.

При этом отраслевые эксперты высказывают сомнения, что предлагаемые Евросоюзом меры могут существенно понизить объем выбросов CO2: даже если 10% пассажиров откажутся от перелета из-за высокой стоимости билетов, самолет все равно поднимется в воздух, пусть не полностью укомплектованный.

Основными выгодоприобретателями в данной ситуации могут оказаться европейские железнодорожные кампании. Этот вид пассажирского сообщения признан идеологами "зеленой" философии относительно безопасным, поэтому его развитию руководство Евросоюза будет всячески способствовать, в том числе за счет различных социальных кампаний, вроде бесплатного билета на поезд для молодежи.

В Европе уже растет объем предложений железнодорожных маршрутов, особенно в ночное время. Например, 20 января был запущен ночной поезд Вена-Брюссель, который курсирует два раза в неделю (поезд находится в пути 15 часов). Австрийская железная дорогая рассматривает возможность запустить ночные рейсы в Берлин, Гамбург и Цюрих, а в 2021 году должны появиться маршруты в Нидерланды.

Благотворное влияние от повышения налогов на авиацию может почувствовать тот сектор туриндустрии, который специализируется на сельском туризме. Если люди перестанут летать в дальние страны, то отдыхать им придется ближе к дому.

Идею Еврокомиссии еще будут обсуждать и в Европарламенте, и в Совете ЕС, но, скорее всего, она дойдет до реализации. Горячую поддержку ей оказывают такие западные страны, как Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Эти государства осенью призвали Еврокомиссию как можно скорее ввести налоги на авиабизнес.

Самые прогрессивные даже пытаются работать на опережение. Так, в мае прошлого года правительство Нидерландов объявило, что в отсутствие общеевропейской стратегии оно само начнет в 2021 облагать налогом авиабилеты, чтобы "помочь сократить разрыв в ценах между билетами на самолет и, например, билетами на поезд", пишет Euractiv.

Германия также движется в направлении увеличения существующих сборов с пассажиров. Согласно проекту закона о климате, с апреля 2020 года внутренние и международные маршруты будут облагаться более высокими налогами. Полученные средства потратят на развитие железнодорожного сообщения.

Что мне с того?

Трудно представить, что жители Латвии по собственной инициативе будут массово присоединяться к кампании "Стыдно летать": географическое расположение нашей страны не дает возможности за ночь доехать на поезде до Брюсселя или Вены. Тем не менее, дальнейшее развитие авиасообщения в Латвии может встретить определенные трудности, в первую очередь, из-за возможных новых налогов.

Латвия сейчас находится в пятерке европейских стран, где авиабизнес развивается наиболее активно. По данным Eurostat, в 2018 году число пассажиров выросло на 15,8% по сравнению с предыдущем годом. Лучше показатели были только в Литве (19,2%), Словакии (16,3%) и Польше (16,1%). Средний по ЕС-28 показатель составлял только 6%.

С учетом достаточно низкого уровня жизни прогнозируемое удорожание билетов на 30% может заметно уменьшить число латвийских путешественников и частоту их перелетов. Впрочем, нельзя исключить, что на латвийский рынок придут зарубежные авиакомпании из третьих стран, которым не придется подчиняться налоговым нормам Евросоюза.