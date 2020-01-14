"Гражданский диалог": в Ригу приедет зампредседателя Еврокомиссии. С ней можно вступить в дискуссию

В пятницу, 17 января, Ригу посетит заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам демографии и демократии Дубравка Шуйца. Визит состоится в рамках программы "Гражданский диалог", направленной на сближение органов власти ЕС и жителей Европы.

Как сообщили DELFI в представительстве Еврокомиссии в Латвии, в ходе визита зампред Еврокомиссии встретится с президентом Латвии Эгилом Левитсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Также запланирована встреча с представителями платформы экспертного сотрудничества "Центр демографических вопросов" и участие в мероприятии открытия президентства Хорватии в Совете ЕС.

Центральным мероприятием станет дискуссия "Европа и Латвия на пути к укреплению демократии", в которой примут участие депутаты Сейма, журналисты, лидеры мнений и простые жители. Мероприятие будет проходить на английском языке с переводом на латышский. Желающие участвовать в дискуссии могут до 15 января подать заявку по е-майлу eudialogues@repute.lv или по телефону +371 26364913. Встреча состоится по адресу: Домская площадь 4.

Проект "Гражданский диалог" — публичные дебаты о политике Евросоюза, в котором участвуют Еврокомиссия, Европарламент и другие учреждения власти европейского и национального уровня. Мероприятия проходят в форме дискуссии, где задать свой вопросу европейским политикам или высказать свое мнение о будущем Европе может любой житель Евросоюза. Европейские чиновники посещают не только столицы, но и небольшие города. Так, до приезда в Ригу Дубравка Шуйца проведет день в эстонском городе Тарту.