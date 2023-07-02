Инфляция — 5,5%, новый председатель Совета ЕС, общий eID. Евродайджест: главные события недели

Латвия перестала быть лидером еврозоны по уровню годовой инфляции, до конца года председательствовать в Совете ЕС будет Испания, выданные в одной стране цифровые удостоверения личности будут работать по всему Евросоюзу, Еврокомиссия предложила гарантировать европейцам возможность расплачиваться наличными деньгами (и одновременно поддержала создание цифрового евро), а лидеры стран ЕС продолжают искать механизм, который позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Председательство в Совете ЕС перешло от Швеции к Испании

Что случилось? 1 июля новой страной-председательницей в Совете ЕС стала Испания. Обязанности по руководству одним из основных органов Евросоюза переходят от страны к стране раз в полгода — в первой половине 2023 года их исполняла Швеция, после Испании настанет очередь Бельгии. Президент ЕС Шарль Мишель высоко оценил работу шведского правительства во главе Совета в первом полугодии, назвав ее "чрезвычайно методичной, активной и серьезной". В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что основной целью его страны в ближайшие полгода работы будет "улучшение жизни граждан". "Мы хотим отстоять Европу людей — ту, которая отвечает их нуждам и требованиям, предлагает возможности, а также отвечает на вызовы граждан и окружающей среды. В общем, ту, которая предвосхищает будущее", — заявил глава испанского правительства.

Что это значит? Девизом председательства Испании в Совете ЕС стали слова "Европа, ближе!", которые определили четыре приоритета официального Мадрида на ближайшие полгода в новой роли:

реиндустриализация — работа над созданием новых предприятий и рабочих мест с целью снизить чрезмерную зависимость от третьих стран в сферах энергетики, продовольствия, здравоохранения и цифровых технологий;

"зеленый переход" — необходимые реформы будут проводиться с учетом продолжающейся борьбы с изменением климата, которая "является юридическим и моральным обязательством для европейцев";

социальная и экономическая справедливость — установление минимальных и единых стандартов налогообложения бизнеса и борьба с уклонением от уплаты налогов крупными транснациональными корпорациями, а также налоговая реформа;

укрепление единства — консолидация внутреннего рынка и европейского финансового сектора, совершенствование общих инструментов финансирования, более эффективное совместное управление миграционными процессами, а также скоординированная поддержка Украины и других соседних государств.

По итогам июня годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,6% (а Латвия — больше не в лидерах)

Что случилось? Согласно опубликованной в пятницу предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу июня инфляция в еврозоне составила 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти вдвое ниже рекордных 10,6% в октябре прошлого года. Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+11,7%). Промышленные товары выросли в цене на 5,5%, а услуги — на 5,4%, в то время как энергия относительно июня 2022-го подешевела на 5,6%.

Что это значит? Наибольший годовой рост цен в июне зафиксировали в Словакии — 11,3% год к году, также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Эстония (9%) и Хорватия (8,3%). Латвия, возглавлявшая список на протяжении нескольких месяцев, расположилась на пятой строчке — рост цен с июня 2022 года составил 8,1%, месяцем ранее этот показатель составлял 12,3%. Наименьшая инфляция за последние 12 месяцев — в Люксембурге (1%), Бельгии и Испании (по 1,6%). За июнь товары и услуги сильнее всего подорожали на Мальте (+1,5%), в Греции и в Словении (+0,9%). В пяти странах цены за май снизились, наибольшее падение зафиксировано в Латвии (-1,5%).

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Специалисты Eurostat подчеркивают, что это лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но незначительно отличаются от предварительных.

Цифровые удостоверения личности будут работать по всей Европе

Что случилось? В четверг Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о введении европейского цифрового удостоверения личности (eID). Предполагается, что жители и зарегистрированные в Евросоюзе юрлица, уже получившие доступ к инструментам цифровой идентификации на национальном уровне, смогут использовать их по всему ЕС, причем в "кошелек" можно будет добавить документы об образовании, состоянии здоровья и других аспектах жизни. "Все больше и больше людей используют свои удостоверения личности и учетные данные в повседневных контактах с государственными и частными организациями. […] К 2030 году не менее 80% граждан ЕС должны иметь возможность использовать цифровую идентификацию для доступа к ключевым государственным услугам", — заявил министр государственного управления Швеции Эрик Слоттнер.

Что это значит? Как объясняет Еврокомиссия, кошелек будет работать по тому же принципу, что уже привычные сервисы для хранения посадочных талонов, сведений о бронировании отелей или данных о банковских и скидочных картах. Предполагается, что с помощью нового инструменты европейцы смогут хранить в цифровом виде паспорта, водительские удостоверения, дипломы об образовании, медицинские и другие документы и предоставлять их при необходимости как государственным институтам, так и частным организациям: банкам, турфирмам, магазинам и т.д.

Основным нововведением станет то, что такой "кошелек" станут принимать во всех странах ЕС независимо от того, где именно его завели. Это упростит многие трансграничные процедуры: например, подачу документов в иностранные университеты, открытие банковского счета за рубежом или аренду автомобиля в туристической поездке. При этом специальный общеевропейский eID получать не нужно, достаточно использовать национальный. Контроль за тем, с кем и какими данными делиться, целиком останется за пользователем.

Ответы на самые популярные вопросы о нововведении опубликованы на сайте Еврокомиссии на латышском языке. Пока что Совет ЕС и Европарламент перешли к разработке текста законопроекта, который затем нужно утвердить на заседаниях обоих органов.

Еврокомиссия защитит наличные деньги — и будет развивать цифровой евро

Что случилось? В среду Еврокомиссия предложила два законопроекта, направленные на поддержание разнообразия способов оплаты, к которым могут прибегать жители Евросоюза в зависимости от собственных предпочтений и потребностей. С одной стороны, Брюссель настаивает, что возможность расплатиться наличными деньгами должна быть защищена в интересах пожилых людей и жителей сельской местности, сравнительно нечасто пользующихся банковскими картами, с другой — в ЕК подчеркивают, что разработку цифрового евро следует ускорить. "Евро — это очевидная европейская история успеха, надежная мировая валюта, символизирующая нашу силу, единство и солидарность. Однако по мере того, как все больше людей предпочитают платить в цифровом формате, евро должен адаптироваться к цифровому веку. Цифровой евро дополнит наличные деньги, но не заменит их. Сегодняшние предложения также гарантируют полную доступность наличных денег, одновременно позволяя ЕЦБ постепенно развивать практические аспекты цифрового евро. Это было бы безопасно и надежно, быстро и удобно — онлайн и офлайн — и предоставляя потребителям более широкий выбор наряду с частными вариантами цифровых платежей, такими как карты и приложения. Цифровой евро будет доступен для всех, бесплатно и со строгой конфиденциальностью данных", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Что это значит? По данным ЕК, около 60% европейцев хотели бы сохранить возможность платить наличными евро. Хотя их число постепенно снижается, а существенных проблем с оборотом купюр и монет в еврозоне не наблюдается, в Брюсселе отмечают: в некоторых государствах и секторах некоторые сложности есть, в том числе из-за недостаточного числа банкоматов. Новый законопроект обяжет национальные правительства следить за тем, чтобы у жителей был постоянный доступ к наличным евро, а Еврокомиссия оставляет за собой право ввести экстренные меры в случае, если это требование не будет выполняться. Также для всех жителей ЕС обеспечат возможность расплачиваться купюрами и монетами в любых магазинах, ресторанах и других организациях в Евросоюзе.

Одновременно Еврокомиссия поддерживает проект ЕЦБ по созданию цифрового евро — альтернативного платежного средства, которое дополнит "арсенал" европейских покупателей. Он станет доступен для всех жителей ЕС наравне с наличными евро и банковскими картами и будет работать по принципу цифрового кошелька как онлайн, так и офлайн. При этом цифровой евро обеспечит высокий уровень конфиденциальности транзакций, а принимать его обяжут все организации, кроме предприятий малого бизнеса, где внедрение необходимой инфраструктуры повлечет непропорциональные затраты. Собственные цифровые валюты сейчас разрабатывают многие развитые мировые экономики, и такой проект в Евросоюзе важен для денежного суверенитета, уверены в ЕК.

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать план по использованию замороженных активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Что случилось? В пятницу лидеры стран ЕС, собравшиеся на саммит в Брюсселе, дали Еврокомиссии поручение найти способ использовать доходы от замороженных активов Кремля для восстановления украинской инфраструктуры. Уже на протяжении нескольких месяцев юристы и экономисты разрабатывают меры, которые смогут оказать реальную помощь Киеву и при этом не подорвут международный финансовый авторитет Евросоюза. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что сейчас Брюссель рассматривает возможность передать Украине "непредвиденную" прибыль, полученную благодаря замороженным активам. Об этом подходе как наиболее перспективном заявила по итогам саммита и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что это значит? По предварительным оценкам, речь идет о примерно 3 млрд евро — прибыли от "застрявших" в Бельгии активов ЦБ РФ в виде наличных денег, средств на депозитах и ценных бумаг, принесших проценты. Ранее европейские власти рассматривали возможность временной передачи средств в специальный инвестиционный фонд, прибыль от которого можно было бы направить Киеву, однако этот вариант признали "юридически сомнительным". Обсуждаемая сейчас схема предполагает, что российские активы по сути останутся нетронутыми.

Некоторые европейские лидеры выразили опасение, что предлагаемые меры все равно могут снизить привлекательность ЕС для инвесторов, которые перестанут вкладывать деньги в Евросоюз или вовсе начнут изымать свои активы. Премьер-министр Бельгии Александр Кроо отметил, что "мы должны придерживаться баланса между обеспечением того, чтобы Россия была вынуждена заплатить за причиненный ею ущерб, и тем, чтобы не ставить под угрозу стабильность финансовой системы". Ожидается, что европейские власти заручатся поддержкой стран "Большой семерки" перед тем, как перейти к реализации намеченного плана, когда он будет детально проработан.