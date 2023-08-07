Исследование: Латвия — одна из худших стран ЕС в обеспечении прав транслюдей
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Латвия заняла предпоследнее место в рейтинге обеспечения прав трансгендерных людей в ЕС, свидетельствуют результаты исследования организации TGEU.

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Всего оценивалось соответствие по 30 индикаторам. В их числе возможность легально сменить документы и личные данные (как после совершения трансгендерного перехода, так и без хирургического вмешательства), предоставление убежища людям из стран, где транслюдей преследуют, борьба с преступлениями и распространением оскорбительных высказываний против транслюдей, отсутствие дискриминационных законов и т.д.

Латвия соответствует критериям TGEU всего по 3 показателям: в стране существует четкая и результативная административная процедура юридического признания изменения гендера, такая же процедура для смены имени, а также юридически закрепленная возможность запросить убежище для транслюдей из небезопасных стран.

Худший результат в Евросоюзе показала Румыния, она соответствует стандартам TGEU только по одному стандарту из 30. Лучше всего в ЕС права трансгендеров обеспечивают на Мальте, в Люксембурге, Дании и Бельгии; среди всех европейских стран лидирует Исландия. Законодательство и практика в Литве удовлетворяют 4 критериям, в Эстонии — 15.

"Прогресс обнадеживает, но наше исследование делает очевидными важные области для улучшения. Транслюди призывают правительства к решительным мерам: они имеют право жизнь без насилия и дискриминации. Для этого им необходимы серьезные инвестиции в правовую защиту на национальном и региональном уровнях. Мы призываем общественные организации, правозащитников и политиков не терять бдительности и продолжать совместную работу по созданию более инклюзивного общества, внедрению эффективных мер по борьбе с насилием и дискриминацией и содействию полному соблюдению прав человека для транслюдей," — прокомментировал результаты исследований исполнительный директор TGEU Ленни Эмсон.

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