Исследование: У каких профессий наибольший риск заразиться коронавирусом

Работники сферы здравоохранения и учителя больше не числятся в группе самого высокого риска. Оказывается, больше всех шансов получить заражение у работников строительной отрасли, пишет YLE.

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В докладе, опубликованном финскими исследователями экономической сферы, перечислены 25 самых рискованных с точки зрения коронавируса профессий. Список возглавляют рабочие по отделке зданий, электромонтажники, строители, маляры и уборщики зданий. Прошлой осенью считалось, что работники здравоохранения подвергаются наибольшему риску заразиться. На сегодня большинство из них прошли вакцинацию и не подвержены высокому риску.

Учителя также больше не числятся в группе самого высокого риска.