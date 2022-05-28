Конфискация активов российских олигархов, "зоны для ЛГБТK+" и опасные фрукты. Евродайджест: пять главных событий недели

Пошел четвертый месяц, как Европа пытается политически и финансово заставить Россию прекратить военные действия в Украине. Однако общее напряжение внутри ЕС нарастает. Как выяснили СМИ, далеко не все страны-участницы готовы отказываться от российского газа, а та помощь, которую Брюссель предлагает Киеву, может только подорвать и без того ослабленную экономику страны. Delfi рассказывает о самых важных новостях в Европе.

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СМИ: европейцы держатся за российский газ





Что случилось? Европейская комиссия и США осудили решение России отключить Финляндии поставки газа из-за отказа Хельсинки платить в рублях. Как отмечается в опубликованном во вторник совместном заявлении, США и Европейская комиссия "осуждают использование Россией энергетического шантажа и подтверждают свою приверженность укреплению энергетической безопасности Европы". Руководство Финляндии утверждает, что прекращение российского импорта не будет иметь драматических последствий и достаточное количество газа может быть поставлено по Балтийскому трубопроводу в течение лета, пишет Euractiv. При этом в Хельсинки не отрицают, что переход на альтернативный газ потребует дополнительных затрат в зависимости от используемых маршрутов импорта и спроса.

Почему это важно? Требование Москвы перевести расчеты за газ в рубли до сих пор вызывает противоречия внутри Евросоюза. Как отмечает Politico, несмотря на рекомендации Еврокомиссии применять к решению проблемы общий подход и не идти на поводу у России, cтраны-участницы используют разные тактики. Польша, Болгария и Финляндия сразу отклонили предложение России, в следствие чего поставки газа в эти страны уже прекращены. Нидерланды попросили Еврокомиссию уточнить свою позицию по вопросу перехода на оплату в рублях. Другие страны продолжают покупать газ. МИД Венгрии заявил, что страна по-прежнему платит России в евро, Газпромбанк конвертирует евро, и эта сумма выплачивается в Gazprom Export. При этом новый газовый контракт между дочерней компанией MVM CEE Energy и российской компанией Gazprom Export, подписанный в сентябре, уже допускает платежи в альтернативной валюте. Германские энергетические компании также намерены продолжать расплачиваться в евро в надежде, что Россия сама конвертирует деньги в рубли. Необходимые счета в Газпромбанке они уже открыли. Также поступают энергетические компании Италии, Словакии, Австрии и Словении. Французская Engie ведет переговоры с "Газпромом" по запросу России об изменении схемы оплаты российского газа. Группа предприняла необходимые шаги, чтобы быть готовой выполнить свои платежные обязательства, если они соответствуют рамкам европейских санкций, пишет Politico.

ЕК: активы российских олигархов нужно конфисковать



Что случилось? Еврокомиссия предложила конфисковывать замороженные активы олигархов, которые пытаются нарушить санкции блока, введенные в связи с войной России в Украине. "Мы должны обеспечить, чтобы лица или компании, которые обходят ограничительные меры ЕС, были привлечены к ответственности. Такие действия являются уголовным преступлением, которое должно жестко наказываться на всей территории ЕС", — заявил комиссар юстиции Дидье Рейндерс. На сегодняшний день страны Евросоюза заморозили активы олигархов на сумму почти 10 миллиардов евро. Инициатива еще должна быть одобрена на заседании Совета ЕС.

Почему это важно? Конфискация активов российских бизнесменов рассматривается как один из способов привлечения финансов для дополнительной помощи Украине. Вопрос дефицита средств стоит для Европы достаточно остро. 18 мая Еврокомиссия объявила о предложении увеличить макрофинансовую помощь Украине на 9 миллиардов евро в виде кредитов по низким процентным ставкам и с долгосрочными сроками погашения. Однако многие экономисты, включая экспертов Европейского банка реконструкции и развития, считают, что Европа должна выдавать Киеву не кредиты, а гранты, поскольку страна и так имеет огромные долговые обязательства. По данным Международного валютного фонда, Украине каждый месяц требуется 5 миллиардов долларов, чтобы сохранить свою экономику на плаву. По оценкам Еврокомиссии, ВВП Украины к концу года сократится на 30-50%, а налоговые поступления снизятся примерно на 50-80%. Как пишет Euractiv, вопрос о способах финансовой поддержки Украины будет обсуждаться на следующем заседании Совета ЕС.

Чехия обещает оживить "Зеленый курс"



Что случилось? "Зеленый курс" должен оставаться ключевым приоритетом сельскохозяйственного сектора Европы, несмотря на войну в Украине, заявил министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула. В июле Чехия в порядке ротации станет председателем Совета ЕС. Среди прочего, Прага обещает дать второе дыхание программе по достижению климатической нейтральности. "Зеленый курс не мертв", — цитирует слова Некулы портал Euractiv.

Почему это важно? Несмотря на заявленные приоритеты в экологической сфере, война в Украине и энергетический кризис вынуждают Евросоюз на практике отходить от ценностей "Зеленого курса". Это вызывает шквал критики со стороны общественных организаций, считающих, что в качестве альтернативы российскому газу должен рассматриваться не сжиженный газ, а альтернативные источники энергии. Как пишет Euractiv, в среду, 25 мая, 49 организаций из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии подписали совместное письмо, призывающее своих лидеров развивать региональное сотрудничество для достижения независимости от российского ископаемого топлива и, в конечном итоге, от всего ископаемого топлива. По мнению активистов, вместо создания новых постоянных мощностей СПГ в регионе, который имеет общий рынок газа, страны должны инвестировать значительные средства в декарбонизацию отопления и промышленности, особенно в условиях обострения климатического кризиса.

Исследование: европейские фрукты загрязнены пестицидами



Что случилось? Свежие фрукты и овощи на рынках Евросоюза загрязнены опасными пестицидами, говорится в исследовании группы независимых экспертов Pesticide Action Network. Как сообщает Euronews, мониторинг проводился в течение 9 лет, и были изучены почти 100 тысяч образцов. Результаты показали 53-процентный рост содержания пестицидов. Больше всего оказалась заражена ежевика (51%), за ней следуют персики, клубника, вишня и абрикосы. Среди овощей наиболее опасными оказались сельдерей, некоторые корнеплоды и кудрявая капуста.

Почему это важно? Пестициды — это химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и внешними паразитами растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции. В больших дозах пестициды могут вызывать рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Они являются одной из причин нарушения экологического баланса на планете. Еврокомиссия разработала новый проект инициатив "От фермы до вилки", дабы к 2030 году значительно сократить количество пестицидов, удобрений и противомикробных препаратов, используемых на фермах в ЕС. Как отмечает Euronews, Еврокомиссия не стала комментировать детали нового доклада, но подчеркнула, что исследования продуктов питания на содержание пестицидов, проводимое Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), показало положительную тенденцию.

Европейские столицы будут бороться с гомофобией



Что случилось? Столица Италии присоединилась к городам, выступающим против усилий Польши и Венгрии по ограничению прав ЛГБТК+. По сообщению Politico, Милан объявил себя "зоной свободы ЛГБТК+". Акция стала ответом на гомофобную кампанию по созданию "зон, свободных от идеологии ЛГБТ", проводимой с 2019 года в некоторых городах Польши. Помимо Милана защищать права сексуальных меньшинств уже пообещали Париж, Вена и Лиссабон.

Почему это важно? Проблема дискриминация ЛГБТК+ в последнее время обострилась в странах Восточной Европы. В прошлом году правительство Венгрии приняло закон, запрещающий любую коммуникацию, поощряющую или демонстрирующую гомосексуализм или гендерные изменения среди детей и подростков. В Польше, в свою очередь, на местном уровне получили распространение так называемые "зоны, свободные от ЛГБТ" — территории, где не признаются права сексуальных меньшинств. Почти все они компактно расположены на юго-востоке страны, именуемом Малой Польшей, где особенно сильны религиозные настроения и позиции "Права и справедливости". Правда, после того, как Европейская комиссия пригрозила властям этих польских областей прекратить финансовую помощь в рамках программы регионального развития, некоторых из самоуправлений пошли на попятную и свернули дискриминационные инициативы.