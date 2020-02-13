Коронавирус может затормозить рост экономики ЕС

Замедление темпов роста экономики Китая из-за эпидемии коронавируса, скорее всего, сократит на 0,1-0,2 процентных пункта рост в еврозоне. Такой прогноз в среду, 12 февраля, опубликовало рейтинговое агентство S&P Global.

Еврокомиссия пока не скорректировала свой прогноз для экономики, отмечая, что прошло слишком мало времени. В свою очередь, Euractiv отмечает, что коронавирус поразил европейскую экономику, когда она и без того испытывала сложности. Еврокомиссия в ноябре пересмотрела в сторону понижения рост ВВП для ЕС и еврозоны до соответственно 1,4% и 1,2%.

Учитывая неустойчивость ситуации и многочисленные риски, включая Brexit и торговые войны, Еврокомиссия уже предупреждала, что государства-члены должны быть "готовы ко всем сценариям".