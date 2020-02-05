Коронавирус угрожает сорвать инвестиционную сделку между ЕС и Китаем

Вспышка коронавируса угрожает сорвать график подготовки инвестиционной сделки между Евросоюзом и Китаем, сообщает Euractiv.

Работа над соглашением об упрощенном инвестиционном режиме между Евросоюзом и Китаем продолжается с 2012 года. За это время было проведено свыше 25 раундов переговоров. Предполагалось, что подписание финальной редакции документа состоится в 2020 году.

Однако, как стало известно европейскому новостному порталу Euractiv, запланированный график оказался под угрозом срыва. Стороны боятся встречаться друг с другом из-за распространения коронавируса, который уже унес жизни 420 человек.

Последний раз переговорщики встречались в конце января. Следующие совещания назначены на начало марта, но их организация пока "зависла в воздухе". Под вопросом остается также возможность визита в Брюссель вице-премьера Китая Лю Хэ, который был запланирован на 20-21 февраля.

Как отмечает издание со ссылкой на еврочиновников, европейский бизнес с нетерпением ждет инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем. Оно должно существенно улучшить доступ к рынку, ликвидировать дискриминационные требования и практики в отношении иностранных инвесторов, а также создать сбалансированные рамки защиты инвестиций.

По оценке Bloomberg, эпидемия коронавируса может принести серьезные потери экономике Китая в первом квартале, в первую очередь, из-за снижения объемов отрасли туризма. Предполагается, что общий прирост ВВП страны в этом году замедлится до 5,7% или 5,6% (при негативном сценарии).