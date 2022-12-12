Коррупционный скандал в ЕС: вице-президент Европарламента Ева Кайли арестована за взятку

В Европейском союзе разразился один из крупнейших коррупционных скандалов в его истории. В воскресенье по подозрению в получении взятки арестована вице-президент Европейского парламента Ева Кайли. Греческая партия социалистов исключила ее из своих рядов, а сегодня, 12 декабря, Греция заморозила ее активы. Кроме нее задержаны еще три человека, все они обвиняются в получении взяток от Катара.

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Прокуратура Бельгии 11 декабря проинформировала, что следственный судья Брюсселя предъявил обвинение в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции" четырем лицам. Они арестованы, еще два неназванных человека оставлены на свободе. Среди арестованных — бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери, глава итальянского НКО "Нет мира без справедливости" Никколо Фига-Таламанка, генсек Международной конфедерации профсоюзов (со штаб-квартирой в Брюсселе) Лука Висентини и одна из 14 вице-президентов Европарламента, социалистка из Греции Ева Кайли.

Прокуратура Бельгии не назвала государство, в интересах которого фигуранты дела получали деньги, лишь уточнив, что речь идет о государстве Персидского залива. Европейские СМИ сразу же написали, что это Катар. Американское издание Politico, которое ознакомилось с некоторыми документами дела, также пишет, что речь идет именно о стране, принимающей сейчас чемпионат мира по футболу.

Власти Катара 12 декабря заявили, что им неизвестно, о чем идет речь.

Полиция Бельгии провела обыски по 16 адресам, связанным с фигурантами дела. В доме Евы Кайли она изъяла 600 тыс. евро наличными.

Исходя из обнародованной информации, Кайли и остальные подозреваются в получении взяток в обмен на создание положительного образа Катара в целом и распространение позитивной информации о положении трудовых мигрантов в этой стране.

Катар заплатил огромные деньги (только на строительство инфраструктуры ушло около 20 млрд долларов) за то, чтобы провести чемпионат мира по футболу и прорекламировать себя. Но так получилось, что только привлек внимание ко всем своим проблемам. Одна из главных — положение трудовых мигрантов.

Европейские медиа выяснили, что рабочие живут в очень плохих бытовых условиях, трудятся круглый год, в том числе летом, когда в Катаре 40 и больше градусов жары. Британская Guardian и Amnesty International обнаружили, что за время строительства объектов погибли не менее 6,5 тыс. мигрантов, в основном из бедных азиатских стран.

Власти Катара настаивают, что погибших непосредственно на стройке значительно меньше. А правозащитники и журналисты считают и тех, кто умер по естественным причинам.

Профсоюз, который возглавляет Лука Висентини, был самым сдержанным в оценках и, напротив, подчеркивал, как много власти Катара сделали для улучшения положения мигрантов. При том, что остальные строительные профсоюзы из Европы очень сильно критиковали положение дел там.

24 ноября, когда Европарламент принял резолюцию с сожалением о гибели в Катаре тысяч рабочих, Ева Кайли брала слово и говорила, что Катар прошел через "историческую трансформацию" — от игнорирования прав мигрантов до их защиты.

Уже в декабре Кайли призвала смягчить визовый режим с ЕС для жителей Катара и Кувейта, а затем посетила Доху, где хвалила организаторов чемпионата, говоря, что представляет 500 млн европейцев — при том, что ее визит поддержали даже не все соратники по Европарламенту.

Politico пишет, что дело не только в правах мигрантов или отмене шенгенских виз для граждан Катара. Сейчас руководство страны ведет переговоры с ЕС о поставках газа и хочет, чтобы Катар был для Европы равноправным партнером, а не неким местом, где ЕС закупает газ, закрывая глаза на все нарушения прав человека — и может из-за этого же разорвать отношения.

В любом случае расследование продолжается. Кайли (в Греции она была еще и знаменитой телеведущей) остается под стражей. Признала ли она и остальные арестованные вину, публично не объявлялось. Она уже лишена должности вице-президента Европарламента.

Власти Греции заморозили ее активы, а греческая социалистическая партия ПАСОК еще в воскресенье проголосовала за исключение Кайли из ее рядов. Она пока остается депутатом Европарламента, но в него уже внесен вопрос о лишении ее статуса — для этого нужно общее голосование.