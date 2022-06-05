Кто виноват в кризисе зерна и что делать с асбестом. Евродайджест: главные события недели

Новый пакет санкций против России и Беларуси, спор по поводу того, кто несет ответственность за кризис с продовольствием и военная консолидация Евросоюза. Delfi рассказывает о самых важных новостях в Европе.

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Шестой пакет санкций

Что произошло. Совет Европейского Союза утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций против России и Беларуси. Ключевое решение — запрет на импорт российской нефти в страны ЕС. Отказ от закупки сырой нефти займет до 6 месяцев, нефтепродуктов — до 8 месяцев, отмечается в заявлении Совета ЕС. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны, которые из-за географического положения не имеют реальных альтернатив, сообщается далее. Подробнее о шестом пакете санкций — здесь.

Что это значит для Латвии? Латвия давно занимает жесткую позицию по вопросу импорта российской нефти. 19 апреля в стране был Латвии объявлен энергетический кризис в сфере поставок нефтепродуктов. К тому моменту в стране были запасы нефти, которые позволили бы национальной экономике функционировать в течение 90 дней. При этом Латвия и раньше импортировала не так много нефтепродуктов из России.

Большую часть топлива на рынок поставляют Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит польскому концерну PKN Orlen) и компания Neste из Финляндии. В начале мая и Neste, и PKN Orlen перестали использовать российскую нефть в качестве сырья. Однако даже с учетом того, что Латвия вполне может обойтись без поставок российской нефти, глобальная ситуация на рынке энергоресурсов обещает экономике страны непростые времена.

Кто виноват в продовольственном кризисе?

Что произошло? Мир стремительно приближается к продовольственному кризису. Украина лишена возможности экспортировать свое зерно, а Россия утверждает, что из-за позиции Запада мир останется без российских удобрений, зерна и других продуктов питания. В итоге развитые страны уже сейчас столкнулись со стремительным ростом цен на продукты питания, а бедным регионам грозит голод. Президент Сенегала Макки Салл уже призвал снять с России санкции, чтобы не допустить такого исхода.

Но проблемы с поставками продовольствия возникли не из-за позиции ЕС: санкции не распространяются на российский экспорт зерновых или удобрений, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Единственная причина продовольственного кризиса — жестокая несправедливая война против Украины", — заявила она, обвинив Россию как в провоцировании кризиса, так и в кампании дезинформации. Ничто не мешает отгружать продовольствие из российских портов — нет никаких репутационных рисков или побочных эффектов, цитирует слова другого представителя европейских структур Euractiv.

Что это значит для Латвии. Европейские официальные лица выступили с призывом дать отпор дезинформации, но опыт показывает, что эффективно бороться с такими кампаниями на уровне ЕС не получается. Дискуссии (особенно, на русском языке) о том, кто виноват в кризисе, будут продолжаться. Рост цен на продукты питания — тоже. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич прогнозирует, что на полках магазинов останутся самые популярные и самые дешевые товары, а рост цен может остановиться только весной 2023 года.

Дания идет на военное сближение с ЕС

Что произошло. В течение 30 лет Дания была единственной страной в составе Евросоюза, которая не участвовала в формировании Общей политики безопасности блока. Теперь этот этап позади. В среду, 2 июня, в Дании прошел референдум по вопросу присоединения страны к единой европейской политике безопасности. Итог: 69% респондентов проголосовали "за". "Дания послала очень важный сигнал нашим союзникам в Европе и НАТО, а также Владимиру Путину. Когда он вторгается в свободную страну и угрожает стабильности в Европе, мы объединяемся", — заявила премьер-министр страны Метте Фредерикссен. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала итоги референдума "мощным сигналом приверженности общеевропейской политике безопасности".

Что это значит для Латвии? Война в Украине вынудила многие европейские государства пересмотреть свою политику безопасности. Часть северных стран — Швеция и Финляндия — намерены вступить в НАТО. Посол Швеции в Латвии Карин Хоглунд в разговоре с Delfi считает, что сценарий, при котором шведские военные будут размещены на латвийской территории, вполне реален. Германия резко увеличивает военные расходы, и наконец выполнит требование к странам НАТО выделять на оборону 2% от ВВП. Дания давно является членом НАТО, так что военное сотрудничество Латвии с этой страной налажено. Теперь же королевство сможет направлять своих солдат на военные операции ЕС, а также финансировать оборонные программы сообщества.

Асбест: 20 лет под запретом, но до сих пор с нами

Что произошло. Страны ЕС за 30 лет должны реновировать 220 млн зданий, чтобы добиться климатических целей, которые ставит перед собой альянс. Это предполагает программа, которую Евокомиссия называет Renovation Wave. Гигантский проект предполагает соответствующий объем строительных работ — и в списке проблем и вопросов, с ним связанных, появился еще один аспект: что делать с асбестом?

Этот широко применявшийся в строительстве материал вызывает множество проблем со здоровьем, среди которых есть и различные виды рака. Последние 20 лет асбест в ЕС под запретом, однако полностью избавиться от него не удается. Всемирная организация труда полагает, что в Европе асбестовая пыль становится причиной смерти 88 000 человек. "Волна реновации", которую должны реализовать миллионы строителей, означает, что многим из них придется часто контактировать с асбестом. Еврокомиссия готовит предложения по защите их здоровья, но профсоюзы считают их недостаточными.

Что это значит для Латвии? Суть дискуссии: сейчас по правилам ЕС предельно допустимая концентрация асбестовой пыли составляет 100 000 волокон на квадратный метр. Работодатель несет ответственность за то, что его работники подвергаются этому воздействию не более восьми часов. Превышение лимита означает, что работу нужно остановить и принять специальные меры — например, утилизировать опасный материал. Власти стран ЕС и работодатели настаивают на снижении лимита до 10 000 волокон, профсоюзы требуют лимит в 1 000 волокон.

Как бы ни закончилась эта дискуссия, проблема утилизации асбеста для Латвии будет актуальной еще не один год. Шифер, один из самых популярных в советские годы кровельных материалов, остается на крышах множества домов. Даже сейчас, с учетом сравнительно мягких лимитов, шифер и другие содержащие асбест материалы часто не утилизируют, а используют как материал для садовых работ, хранят в сарае или просто выбрасывают в лес (там каждый год собирают около 100 кубометров шифера).