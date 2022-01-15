Квоты для женщин и "позитивные" врачи в законе. Евродайджест: пять главных событий недели

Евросоюз столкнулся с угрозой крупного конфликта из-за решения Еврокомиссии объявить "зеленой" атомную и газовую энергетику. Рынок труда не справляется с дефицитом кадров из-за пандемии, вынуждая национальные правительства идти на крайние меры и разрешать работать даже людям с позитивном тестом. А у самих европейцев стремительно заканчиваются финансовые накопления, в том числе из-за стремительного роста цен на энергоресурсы. Delfi коротко рассказывает о самых важных событиях недели в жизни Европы.

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Энергетика угрожает рассорить Европу

Что случилось? В Европе набирает обороты скандал вокруг инициативы Еврокомиссии признать атомную энергию и газ "зелеными". Сначала идею раскритиковали мастодонты ЕС — Париж и Берлин, но по разным причинам: Франции, где большая часть энергии вырабатывается из АЭС, не понравилось присутствие в списке газа, тогда как Германия, которая последовательно выводит атомные электростанции из эксплуатации, протестует против ядерной энергетики.

На этой неделе к дискуссии присоединились представители бизнеса, чьи планы были изначально связаны с другими (более классическими) видами "зеленой энергии". По мнению группы климатических инвесторов с активами на сумму 50 триллионов евро, ископаемый газ должен быть исключен из списка устойчивых инвестиций Европы; позицию насчет АЭС организация пока не уточняет. Инициатива ЕК также вызвала возмущение со стороны экологов и общественников, считающих, что еврочиновники девальвируют ценность всего "Зеленого курса".

Почему это важно? Эксперты высказывают разные предположения, почему Еврокомиссия выступила с таким провокационным предложением. По одной версии, таким образом Брюссель искренне рассчитывает решить проблему нынешнего энергетического кризиса, угрожающего подорвать экономические амбиции региона. По другой, ЕК сознательно включила газ и атом в один файл, чтобы провалить его целиком, тем самым поставив точку в споре о будущем Nord Stream 2" и намерениях Франции, Польши, Чехии и других восточноевропейских стран развивать в Европе "мирный атом".

Ситуацию осложняет тот факт, что Париж сейчас председательствует в Совете ЕС, обещая сделать все возможное, чтобы включить атомную энергетику в программу перехода к углеродной нейтральности к 2050 году. Но и Германия может пойти на принцип. У государств-членов и Европарламента будет несколько месяцев на то, чтобы потребовать внести изменения в этот проект. Теоретически по решению большинства стран или евродепутатов инициативу можно и заблокировать. По данным Eurostat, в 2020 году из атомной энергии в Евросоюзе вырабатывалось 25% электричества. Европейские АЭС расположены на территории 13 стран.

Место председателя ЕП может занять противница абортов

Что случилось? Председатель Европарламент Давид Сассоли скоропостижно скончался во вторник, 11 января. Причиной смерти стало заболевание иммунной системы, которое вызвало осложнения. Осенью 2021 года 65-летний политик в тяжелой форме переболел пневмонией, но, как подчеркивают европейские СМИ, это не был коронавирус. Внезапная кончина Сассоли произошла за несколько дней до окончания срока его полномочий, поэтому формально Европарламент был уже готов к избранию нового руководителя. Голосование по кандидатурам состоится в Страсбурге в следующий вторник.

Почему это важно? Председатель Европарламента наделен большими административными и политическими полномочиями. Он осуществляет контроль за организацией работы парламента, а также представляет ЕП за пределами Евросоюза. Срок полномочий председателя длится 2,5 года, то есть половину срока созыва парламента. Согласно традиции, пост достается представителям самых крупных фракций — Европейской народной партии или социал-демократам. Сассоли принадлежал к социалистам, и, скорее всего, председательство теперь перейдет к "народникам".

Основным претендентом считается нынешний первый вице-председатель ЕП Роберта Метсола. "Слабое место" кандидатки — ее родная Националистическая партия Мальты поддерживает запрет на аборты, а сама она голосовала против доклада о признании прерывания беременности одним из прав человека. Впрочем, как полагают аналитики, евродепутаты не рискнут нарушить установленный порядок и, несмотря на публичное осуждение репродуктивной политики Польши, доверят пост председателя члену самой многочисленной политической фракции.

ЕК хочет ввести квоты для женщин в бизнесе

Что случилось? Еврокомиссия может возобновить дискуссии о введении квот для женщин в правлениях предприятий. Как заявила в интервью Financial Times председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сама стала первой в истории женщиной на этом посту, "пришло время заняться этим файлом". По ее словам, имеются "неопровержимые" доказательства того, что компании с разнообразным составом совета директоров являются более успешными, а введение юридических требований ускоряет темпы продвижения к более сбалансированному представительству полов.

Как напоминает Euroactiv, инициатива о внедрении гендерных квот в крупный бизнес обсуждалась еще в 2012 году, но переговоры застопорились из-за сопротивления отдельных стран Северной Европы, Германии и Балтии. Еврокомиссия тогда предлагала обязать все компании, которые котируются на биржах Евросоюза, обеспечить присутствие не менее 40% женщин в своих правлениях.

Почему это важно? Несмотря на усиление в Европе феминистических настроений, рынок труда далек от гендерного равенства. По данным Eurostat, женщины зарабатывают в среднем за час на 14% меньше, чем мужчины. Особенно велика разница в Эстонии (21,7%), Латвии (21,2%), Австрии (19,9%) и Германии (19,2%). Женщины также значительно хуже представлены на руководящих позициях. Среди директоров и членов правления в среднем по ЕС на женщин приходится менее трети (29,5%), а в Латвии — только четверть (25,6%).

У европейцев заканчиваются накопления

Что случилось? Уровень сбережений домохозяйств в странах еврозоны стремительно падает. Cогласно опубликованным данным Eurostat, в третьем квартале 2021 года он составил всего 15%. Это на 4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале, и самый низкий показатель с момента начала пандемии Covid-19. Уровень безработицы при этом продолжал снижаться: в ноябре 2021 года он упал до 7,2%, хотя еще годом ранее, в ноябре 2020-го, достигал 8,1%. Но доходы европейцев сжирает инфляция. В декабре прошлого года в странах еврозоны она достигла 5%. Быстрее всего цены росли на энергоресурсы (26%), продукты питания и табак (3,2%) и промышленные товары (2,9%).

Почему это важно? Свежая статистика об активном истощении "резервных подушек" европейцев поступила на фоне набирающего обороты энергетического кризиса. Средний годовой счет европейского домохозяйства на электричество и газ в 2022 году достигнет 1,850 евро, что на треть или 650 евро больше, чем в 2020-м, пишет Economist cо ссылкой на прогнозы Банка Америки (Bank of America). Это вынуждает национальные правительства предоставлять населению дополнительную помощь, которая, в свою очередь, будет оказывать давление на евро.

Чехия разрешит работать "позитивным" врачам

Что случилось? В результате продолжающейся уже два года пандемии коронавируса страны Евросоюза столкнулись с острым дефицитом кадров в отдельных отраслях. Болезни и карантины работников ставят под угрозу функционирование жизненно важных сфер деятельности. Ситуация обострилась настолько, что правительство Чехии решило разрешить критически важным работникам, таким как врачи и учителя, выходить на работу даже после положительного теста на Covid-19, пишет Daily Mail.

Чехия — не единственная страна, которая вынуждена ослаблять эпидемиологические требования для ключевых работников. Франция и Швейцария еще в конце декабря сократили срок карантина для инфицированных работников с 10 до 7 дней. А Испания, где властям приходится возвращать в штат даже медиков, вышедших на пенсию, упростила процедуру сдачи контрольных тестов, отмечает Reuters.

Почему это важно? По данным Международной организации труда, часы работы, потерянные из-за пандемии во всем мире, в 2020 году были эквивалентны исчезновению 258 миллионов рабочих мест с полной занятостью. В прошлом году эта цифра составляла около 125 миллионов рабочих мест.